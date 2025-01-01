Меню
Ольга
Билеты от 1650₽
Спектакль Ольга

Спектакль Ольга

6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+
Билеты от 1650₽

О концерте/спектакле

Спектакль "Ольга": История, которой стоит жить

Представляем вашему вниманию великолепный спектакль "Ольга", который погружает зрителей в эпоху Древней Руси. В центре сюжета — непростая жизнь женщины с варяжским именем Хельга, ставшей первой княгиней в истории нашего государства.

Вызовы на пути княгини

Легко ли быть княгиней? Многие могут подумать, что да. Но реальность оказывается гораздо сложнее. В нашем спектакле вы сможете увидеть, как Хельга сталкивается с вызовами, о которых многие даже не догадываются. Что значит быть женщиной у власти в обществе, пропитанном языческими традициями? Каково это — принять христианство, когда вокруг все еще поклоняются языческим богам?

Сторителлинг о жизни и выборах

"Ольга" — это не просто исторический спектакль. Это глубокая история о семье, карьере и непростых выборах. Мы хотим показать зрителям, что за каждым героем стоит колоссальный внутренний мир и сложные решения. Давайте вместе сопереживать княгине Ольге, открывая ее внутреннюю силу и мудрость.

Не упустите шанс!

Не пропустите уникальную возможность увидеть жизнь одной из самых противоречивых женщин в истории Российской земли. Спектакль "Ольга" — это не только интересный сюжет, но и возможность задуматься о вечных вопросах судьбы и выбора. Приходите и найдите ответы на вопросы, которые будут волновать вас еще долго после просмотра!

Режиссер
Олег Куксовский
В ролях
Анастасия Привалова
Виктор Кузин
Давид Гугулян

Купить билет на спектакль Ольга

Октябрь
12 октября воскресенье
14:00
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 1650 ₽

Фотографии

Ольга Ольга Ольга Ольга

