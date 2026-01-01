Танец и Лекция о современном искусстве в Александринском театре

Исследователь танца Ольга Угарова продолжает цикл встреч, посвященных пониманию современного танца. В этот раз внимание будет сосредоточено на пространстве — ключевом элементе, который влияет на движение и восприятие. На первой встрече участники обсудили рождение тела танца в контексте изменчивого XX века. Теперь же внимание перемещается к тому, как пространство играет решающую роль в танцевом искусстве.

Движение, как известно, трансформирует тело: его структуру, плотность и концепцию. Однако это не все. Вместе с телом изменяется и пространство. Иммануил Кант, выдающийся философ, однажды заметил: «Пространство — основная форма всякого внешнего ощущения». Это утверждение подчеркивает значимость пространства как одного из главных компонентов танцевальной выразительности.

Классик немецкого экспрессивного танца Рудольф фон Лабан открыл, что именно пространство становится инструментом, через который рождаются образы, и основой для пространственной гармонии. На встрече Ольга Угарова обсудит, что стоит за этим взаимодействием. Как танец и тело взаимодействуют с пространством, как оно создает танец и выступает в роли главного героя — вопросы, на которые будет дан ответ в ходе обсуждения.

Присоединяйтесь к исследованию танца и пространства — узнайте, как эти элементы переплетаются и влияют друг на друга.