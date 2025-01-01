Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ольга Сычева
Билеты от 1900₽
Киноафиша Ольга Сычева

Ольга Сычева

6+
Возраст 6+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Вечер с Ольгой Сычевой: «11:11 - время чувствовать»

Ольга Сычева — талантливая певица с голосом, который можно сравнить с лучшими образцами кинематографа. Ее новая программа «11:11 - время чувствовать» обещает стать настоящим событием для всех ценителей музыки и поэзии.

Приглашение к замедлению

В современном мире мы часто теряемся в суете будней, следуя расписаниям и таймингам. Однако этот вечер — возможность остановиться и встретиться с самим собой. Ольга приглашает зрителей замедлиться и прислушаться к внутренним ощущениям.

Магия 11:11

На протяжении 1,5 часов концерта слова, поэзия и музыка соединятся в единую гармонию. Это уникальный момент, когда все сойдется воедино — та самая магия 11:11. Участники концерта смогут глубже понять себя и уйти с важными открытиями.

Свидание с душой

«11:11 - время чувствовать» — это не просто концерт, а настоящее свидание с собой и своей душой. Время, чтобы жить и любить, и, возможно, найти ответы на волнующие вопросы.

Не упустите возможность стать частью этого необычного вечера. Откройте для себя новые грани чувств и эмоций вместе с Ольгой Сычевой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
19:00 от 1900 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Дом еврейской культуры ЕСОД Санкт-Петербург, Б.Разночинная, 25а
20:00 от 1800 ₽
Нижний Новгород, 17 августа
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 1900 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Петр Лаул, фортепиано
19 мая в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
30 сентября в 21:30 Standup Café
от 500 ₽
Группа Дмитрия Четвергова
18+
Блюз Джаз
Группа Дмитрия Четвергова
11 сентября в 20:00 Ритм-блюз
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше