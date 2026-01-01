Ольга Смирнова. Страсти по Бень!

Страсти по Бень: вечер честных эмоций

«Страсти по Бень» — это не просто концерт, а почти-моно-спектакль, который заставляет зрителя вновь ощутить себя живым. Исполнительница Света Бень выходит на сцену не для того, чтобы просто спеть, а чтобы поделиться тем, что накопилось внутри, и сделать это без лишнего пафоса — лишь с помощью голоса, дыхания и искренности.

Этот вечер стал началом её творческого пути, когда она впервые услышала песню «Грусть до предела». Через такие композиции как «Прощай, голова», «Раны» и «Голубое платьице» Света Бень передаёт сложные эмоции и переживания, превращая музыку в настоящий разговор о женщине, о жизни и о её странностях.

Для кого этот вечер?

Для тех, кто ищет тёплого и честного вечера без официоза.

Для поклонников «Серебряной свадьбы», желающих услышать знакомые мелодии в новом звучании.

Для всех, кто хочет найти пространство, где можно посмеяться, всплакнуть и снова ощутить жизнь.

Почему стоит посетить?

После этого вечера вы покинете зал не светящимися от просветления, а просто чувствующими себя живыми. Вы вспомните, что испытывать эмоции — это действительно классно.

Создатели спектакля

Хореографы и постановщики — Александра Конникова и Албертс Альбертс. Этот дуэт имеет за плечами опыт работы с легендарной компанией Sasha Waltz & Guests и является основателями одной из первых независимых трупп современного танца в России — «По.В.С.Танцы». Они ставили спектакли для ведущих театров, включая Электротеатр Станиславский, Большой театр и Театр Наций.