Ольга Смирнова. Страсти по Бень!
16+
О концерте

Страсти по Бень: вечер честных эмоций

«Страсти по Бень» — это не просто концерт, а почти-моно-спектакль, который заставляет зрителя вновь ощутить себя живым. Исполнительница Света Бень выходит на сцену не для того, чтобы просто спеть, а чтобы поделиться тем, что накопилось внутри, и сделать это без лишнего пафоса — лишь с помощью голоса, дыхания и искренности.

Этот вечер стал началом её творческого пути, когда она впервые услышала песню «Грусть до предела». Через такие композиции как «Прощай, голова», «Раны» и «Голубое платьице» Света Бень передаёт сложные эмоции и переживания, превращая музыку в настоящий разговор о женщине, о жизни и о её странностях.

Для кого этот вечер?

  • Для тех, кто ищет тёплого и честного вечера без официоза.
  • Для поклонников «Серебряной свадьбы», желающих услышать знакомые мелодии в новом звучании.
  • Для всех, кто хочет найти пространство, где можно посмеяться, всплакнуть и снова ощутить жизнь.

Почему стоит посетить?

После этого вечера вы покинете зал не светящимися от просветления, а просто чувствующими себя живыми. Вы вспомните, что испытывать эмоции — это действительно классно.

Создатели спектакля

Хореографы и постановщики — Александра Конникова и Албертс Альбертс. Этот дуэт имеет за плечами опыт работы с легендарной компанией Sasha Waltz & Guests и является основателями одной из первых независимых трупп современного танца в России — «По.В.С.Танцы». Они ставили спектакли для ведущих театров, включая Электротеатр Станиславский, Большой театр и Театр Наций.

Май
3 мая воскресенье
17:00
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 700 ₽

В ближайшие дни

Честный
16+
Хип-хоп
Честный
10 октября в 20:00 Лофт-парк «Подземка»
от 3000 ₽
Vomitous Mass. Презентация нового альбома
16+
Тяжелый рок
Vomitous Mass. Презентация нового альбома
12 февраля в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 1000 ₽
Джаз и вино. Дегустация и джаз
18+
Джаз Вечеринка
Джаз и вино. Дегустация и джаз
26 марта в 19:30 Сплетни by Anna Asti
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
