Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ольга Синяева & Allseeband
Билеты от 1200₽
Киноафиша Ольга Синяева & Allseeband

Ольга Синяева & Allseeband

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте

Лирическая меланхолия: Ольга Синяева & AllseeBand

Приготовьтесь к увлекательному музыкальному путешествию с Ольгой Синяевой и её коллективом AllseeBand, который выступит в расширенном составе с большой духовой секцией. Этот концерт становится частью серии мероприятий, посвященных 10-летию проекта.

Программа концерта

В программе – авторские композиции и яркие трибьюты звезде соул- и фанк-музыки Chaka Khan. Ольга Синяева, одна из самых ярких фигур на российской джаз- и соул-сцене, обещает зрителям незабываемые музыкальные моменты.

Ольга Синяева: таланты и достижения

Ольга является резидентом Клуба Алексея Козлова и проекта Jazzport. Она также принимала участие в ТВ-шоу «Голос», является музыкальным редактором конкурса «Синяя Птица» и вокальным наставником проектов «Голос. Дети» и «AguTeens Forum». Она окончила и сейчас преподает в РАМ им. Гнесиных, а также обучалась в Амстердамской консерватории и Бостонском Berklee College of Music.

Ольга Синяева работала со старыми джазовыми звёздами, такими как Dee Dee Bridgewater и Dianne Reeves. В 2020 году она открыла собственную «Академию вокала Ольги Синяевой». Её страстный, мощный и филигранно точный вокал завоевал признание на лучших сценах страны и крупнейших оупен-эйрах.

AllseeBand: уникальный звуковой опыт

AllseeBand – один из немногих российских коллективов, где в приоритете мощный оркестровый саунд. Коллектив образован из участников джаз-оркестра «Академик-бэнд» под управлением легендарного Анатолия Кролла. За 10 лет своей карьеры AllseeBand покорил сердца истинных ценителей живой музыки и стал хэдлайнером крупнейших джазовых фестивалей.

Состав AllseeBand

На главную сцену Клуба вместе с Ольгой Синяевой (вокал) выйдут:

  • Анатолий Корчагин (клавишные)
  • Михаил Епифанов (гитара)
  • Виктор Геравкер (альт-саксофон)
  • Артур Лоран (баритон-саксофон)
  • Артем Сафонов (бас-гитара)
  • Леонид Тавровский (барабаны)
  • Ксения Хорошилова (бэк-вокал)

 

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера!

Купить билет на концерт Ольга Синяева & Allseeband

Помощь с билетами
Январь
31 января суббота
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Детский StandUp: семейное шоу выходного дня
0+
Юмор
Детский StandUp: семейное шоу выходного дня
3 января в 14:00 Still Standup Moscow
от 1200 ₽
Е. Фролова. Голос Логоса
12+
Е. Фролова. Голос Логоса
17 декабря в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
от 2000 ₽
Кабаре «Чёрные Розы» By Sugar Factory Show
18+
Кабаре «Чёрные Розы» By Sugar Factory Show
19 декабря в 20:00 Louis
от 13000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше