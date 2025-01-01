Лирическая меланхолия: Ольга Синяева & AllseeBand

Приготовьтесь к увлекательному музыкальному путешествию с Ольгой Синяевой и её коллективом AllseeBand, который выступит в расширенном составе с большой духовой секцией. Этот концерт становится частью серии мероприятий, посвященных 10-летию проекта.

Программа концерта

В программе – авторские композиции и яркие трибьюты звезде соул- и фанк-музыки Chaka Khan. Ольга Синяева, одна из самых ярких фигур на российской джаз- и соул-сцене, обещает зрителям незабываемые музыкальные моменты.

Ольга Синяева: таланты и достижения

Ольга является резидентом Клуба Алексея Козлова и проекта Jazzport. Она также принимала участие в ТВ-шоу «Голос», является музыкальным редактором конкурса «Синяя Птица» и вокальным наставником проектов «Голос. Дети» и «AguTeens Forum». Она окончила и сейчас преподает в РАМ им. Гнесиных, а также обучалась в Амстердамской консерватории и Бостонском Berklee College of Music.

Ольга Синяева работала со старыми джазовыми звёздами, такими как Dee Dee Bridgewater и Dianne Reeves. В 2020 году она открыла собственную «Академию вокала Ольги Синяевой». Её страстный, мощный и филигранно точный вокал завоевал признание на лучших сценах страны и крупнейших оупен-эйрах.

AllseeBand: уникальный звуковой опыт

AllseeBand – один из немногих российских коллективов, где в приоритете мощный оркестровый саунд. Коллектив образован из участников джаз-оркестра «Академик-бэнд» под управлением легендарного Анатолия Кролла. За 10 лет своей карьеры AllseeBand покорил сердца истинных ценителей живой музыки и стал хэдлайнером крупнейших джазовых фестивалей.

Состав AllseeBand

На главную сцену Клуба вместе с Ольгой Синяевой (вокал) выйдут:

Анатолий Корчагин (клавишные)

Михаил Епифанов (гитара)

Виктор Геравкер (альт-саксофон)

Артур Лоран (баритон-саксофон)

Артем Сафонов (бас-гитара)

Леонид Тавровский (барабаны)

Ксения Хорошилова (бэк-вокал)

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера!