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Ольга Шевченко. «Ив Сен-Лоран. 12 ключей к пониманию гения»
Билеты от 2800₽
Киноафиша Ольга Шевченко. «Ив Сен-Лоран. 12 ключей к пониманию гения»

Ольга Шевченко. «Ив Сен-Лоран. 12 ключей к пониманию гения»

18+
Возраст 18+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Лекция об Ив Сен-Лоране: Блеск и великолепие моды

Почему Ив Сен-Лоран считается кутюрье номер один? Возможно, потому что он первым адаптировал мужской смокинг для женского гардероба. Или потому, что его смелые решения, такие как полностью прозрачное платье, изменили представление о женской моде. Сен-Лоран подарил индустрии такие знаковые вещи, как safari jacket, и влюбил мир в винтажный стиль и атмосферу Марокко.

Но это лишь небольшая часть его достижений. На предстоящей лекции в бывшей мастерской художников Красного Октября мы погрузимся в мир творений Сен-Лорана и обсудим его самые значимые коллекции. Лектором выступит Ольга Шевченко – шеф-редактор BURO, fashion-редактор и преподаватель Британской высшей школы дизайна.

Что вас ждет на лекции?

  • Обсуждение 12 лучших коллекций YSL.
  • Анализ влияния Сен-Лорана на современную моду.
  • Интересные факты о жизни и карьере дизайнера.

Не упустите возможность узнать больше о величии Ива Сен-Лорана и его вкладе в мир моды. Эта лекция станет настоящим открытием для всех любителей театра и искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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