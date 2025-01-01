Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ольга Щеголь и джаз-оркестр клуба Эссе
Киноафиша Ольга Щеголь и джаз-оркестр клуба Эссе

Ольга Щеголь и джаз-оркестр клуба Эссе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Звездный джаз: Ольга Щеголь и новый оркестр в Ростове

Ольга Щеголь — эстрадно-джазовая певица и пианист, представляющая собой настоящую жемчужину музыкальной сцены. Она является ученицей знаменитой династии Малхасян из Еревана и Евгения Михайлова из Казанской консерватории. Ольга не раз становилась лауреатом и дипломантом международных конкурсов, а также была отмечена как заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества.

Неоднократно принимавшая участие в ТВ проектах на федеральном канале РОССИЯ 1, Ольга Щеголь занимает достойное место среди звезд эстрады и кино. Она выступает на крупнейших российских кинофестивалях, а также является участницей международной хоровой ассоциации. Благодаря этому, Ольга гастролировала по таким странам, как Швеция, Австрия, Турция, Япония, Грузия и Армения.

Новый джазовый оркестр

В этом году Ольга объединяется с новым джазовым оркестром, созданным весной. В его составе встретятся музыканты, являющиеся постоянными резидентами клуба Эссе, а также представители собственных коллективов, заслуженные мастера российского джаза. Под руководством Овагема Султаняна, оркестр уже успел выступить на различных площадках Ростова, завоевывая сердца публики новым звучанием и смыслами.

Выдающиеся исполнители

Важным акцентом выступлений оркестра становятся совместные исполнители, среди которых выделяются такие таланты, как Ваагн Айрапетян, Дэн Барнетт из Австралии, Артем Баденко, Сона Гюлхасян и Рафаэль Петросян. Все они, наряду с ростовскими исполнителями, приносят уникальное звучание и профессионализм, что делает каждое выступление незабываемым.

Не упустите возможность погрузиться в мир джаза с Ольгой Щеголь и новыми звездами отечественной музыкальной сцены. Вас ждут незабываемые эмоции и яркие впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 22 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Шерил «Pepsii» Райли и супер-трио Interplay
6+
Джаз
Шерил «Pepsii» Райли и супер-трио Interplay
7 сентября в 20:00 Эссе
от 2800 ₽
Hello, Satchmo!
6+
Джаз
Hello, Satchmo!
6 сентября в 19:00 Эссе
от 2200 ₽
Jane Air
16+
Рок
Jane Air
23 сентября в 20:00 Подземка
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше