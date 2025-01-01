Ольга Щеголь и джаз-оркестр клуба Эссе

Звездный джаз: Ольга Щеголь и новый оркестр в Ростове

Ольга Щеголь — эстрадно-джазовая певица и пианист, представляющая собой настоящую жемчужину музыкальной сцены. Она является ученицей знаменитой династии Малхасян из Еревана и Евгения Михайлова из Казанской консерватории. Ольга не раз становилась лауреатом и дипломантом международных конкурсов, а также была отмечена как заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества.

Неоднократно принимавшая участие в ТВ проектах на федеральном канале РОССИЯ 1, Ольга Щеголь занимает достойное место среди звезд эстрады и кино. Она выступает на крупнейших российских кинофестивалях, а также является участницей международной хоровой ассоциации. Благодаря этому, Ольга гастролировала по таким странам, как Швеция, Австрия, Турция, Япония, Грузия и Армения.

Новый джазовый оркестр

В этом году Ольга объединяется с новым джазовым оркестром, созданным весной. В его составе встретятся музыканты, являющиеся постоянными резидентами клуба Эссе, а также представители собственных коллективов, заслуженные мастера российского джаза. Под руководством Овагема Султаняна, оркестр уже успел выступить на различных площадках Ростова, завоевывая сердца публики новым звучанием и смыслами.

Выдающиеся исполнители

Важным акцентом выступлений оркестра становятся совместные исполнители, среди которых выделяются такие таланты, как Ваагн Айрапетян, Дэн Барнетт из Австралии, Артем Баденко, Сона Гюлхасян и Рафаэль Петросян. Все они, наряду с ростовскими исполнителями, приносят уникальное звучание и профессионализм, что делает каждое выступление незабываемым.

Не упустите возможность погрузиться в мир джаза с Ольгой Щеголь и новыми звездами отечественной музыкальной сцены. Вас ждут незабываемые эмоции и яркие впечатления!