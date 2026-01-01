Спектакль Ольга Прокофьева: «Смеясь, ликуя и бунтуя»

Творческая встреча с Ольгой Прокофьевой в Санкт-Петербурге

В Театральном центре на Коломенской пройдет творческая встреча с народной артисткой России Ольгой Прокофьевой. Актриса поделится опытом работы в театре и кино, прочитает произведения Надежды Тэффи, Аркадия Аверченко и Беллы Ахмадулиной. Это событие привлечет внимание поклонников Ольги Прокофьевой и любителей театральных встреч.

Творческая встреча с Ольгой Прокофьевой — это эмоциональные качели. Актриса откроет зрителям свое сердце, расскажет о работе в театре и кино, о коллегах, с которыми за годы сотрудничества успела подружиться. В программе — чтение произведений, которые вдохновляют её: рассказы Тэффи и Аверченко, стихи Ахмадулиной. Кстати, вечер носит название из строки стихотворения Беллы Ахмадулиной: «Смеясь, ликуя и бунтуя...»

Зрители получат уникальную возможность задать вопросы, сфотографироваться и получить автограф от любимой актрисы.