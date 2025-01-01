Джазовый вечер с Ольгой Пономаревой и BLACK AND WHITE

Джаз — музыка, которая сочетает в себе элитарность и демократичность. Она сложна, но доступна, и любимая как непрофессионалами, так и музыкальными гурманами. Лучший джаз Петербурга вы сможете услышать в исполнении талантливой Ольги Пономаревой и её коллектива BLACK AND WHITE.

Ольга Пономарева — уникальный голос джаза

Ольга Пономарева — выпускница Джазовой школы имени Салтыкова-Щедрина. Она сама по себе является самобытной исполнительницей джазовой и блюз-фанковой музыки. Её особый тембр голоса выделяет её среди многих исполнителей. В сочетании с широким диапазоном, вокальной окраской, чувством ритма и внутренней энергией, Ольга придаёт своему исполнению уникальный шарм.

Информация о мероприятии

Продолжительность музыкального сопровождения составит 2 часа с одним антрактом. Рекомендуемый возраст для посещения — 6+.

Ресторан, в котором пройдет мероприятие, располагает двумя залами. Обратите внимание, что сцена находится в первом зале. Второй зал отделен от первого перегородкой и предлагает трансляцию на видеоэкраны, чтобы вы не пропустили ни одного момента!

Не упустите возможность насладиться атмосферой джаза и великолепным исполнением!