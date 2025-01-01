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Ольга Пономарева
Киноафиша Ольга Пономарева

Ольга Пономарева

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовый вечер с Ольгой Пономаревой и BLACK AND WHITE

Джаз — музыка, которая сочетает в себе элитарность и демократичность. Она сложна, но доступна, и любимая как непрофессионалами, так и музыкальными гурманами. Лучший джаз Петербурга вы сможете услышать в исполнении талантливой Ольги Пономаревой и её коллектива BLACK AND WHITE.

Ольга Пономарева — уникальный голос джаза

Ольга Пономарева — выпускница Джазовой школы имени Салтыкова-Щедрина. Она сама по себе является самобытной исполнительницей джазовой и блюз-фанковой музыки. Её особый тембр голоса выделяет её среди многих исполнителей. В сочетании с широким диапазоном, вокальной окраской, чувством ритма и внутренней энергией, Ольга придаёт своему исполнению уникальный шарм.

Информация о мероприятии

Продолжительность музыкального сопровождения составит 2 часа с одним антрактом. Рекомендуемый возраст для посещения — 6+.

Ресторан, в котором пройдет мероприятие, располагает двумя залами. Обратите внимание, что сцена находится в первом зале. Второй зал отделен от первого перегородкой и предлагает трансляцию на видеоэкраны, чтобы вы не пропустили ни одного момента!

Не упустите возможность насладиться атмосферой джаза и великолепным исполнением!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 800 ₽

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