Вечер итальянской оперной классики с Ольгой Перетятько

5 декабря 2025 года Московский Международный Дом Музыки приглашает всех ценителей прекрасного насладиться волшебством итальянской оперной классики! В этот вечер знаменитая сопрано Ольга Перетятько, вместе с оркестром Musica Viva Symphony под руководством маэстро Арифа Дадашева, представят эксклюзивную концертную программу под названием Spirito Italiano.

Приходите получить удовольствие от удивительного вечера, полного прекрасной музыки и неподражаемого итальянского искусства! Программа погрузит слушателей в атмосферу настоящей Италии — от нежных мелодий до ярких эмоциональных всплесков.

Звучание великих композиторов

Вы услышите незабываемые произведения величайших композиторов XIX века: шедевры Джоаккино Россини, Джузеппе Верди и других. Среди прочих особенно выделяются всемирно известные арии из опер Риголетто, Травиата и Трубадур. Невероятная глубина эмоций сольётся с великолепием вокала Ольги Перетятько, создавая истинное музыкальное чудо!

Знакомьтесь с артистами

Ольга Перетятько — выдающаяся мировая звезда классической сцены. Она покорила ведущие театры мира своими выступлениями, включая Метрополитен Опера Нью-Йорка, Ла Скала Милан, Венскую государственную оперу, Ковент-Гарден Лондон и Гранд Опера Париж. Её голос обладает редким диапазоном и тонкостью звучания, а сценическое мастерство признано критиками и публикой по всему миру.

Ариф Дадашев — один из наиболее востребованных российских дирижеров современности, известный своей выдающейся интерпретацией классических произведений. Его карьера прошла через сотрудничество с ведущими коллективами Европы и Америки, такими как Берлинский филармонический оркестр, Оркестр Национального театра Бордо, Лос-Анджелес Филармония и другие. Маэстро отличается глубоким пониманием музыкальных традиций разных эпох и стран, делая каждое выступление событием высокой культуры.

Приглашаем вас окунуться в мир настоящего музыкального совершенства, присоединиться к этому событию и почувствовать настоящее итальянское настроение, наполненное музыкой и страстью!