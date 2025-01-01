Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ольга Перетятько
Билеты от 3500₽
Киноафиша Ольга Перетятько

Ольга Перетятько

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Вечер итальянской оперной классики с Ольгой Перетятько

5 декабря 2025 года Московский Международный Дом Музыки приглашает всех ценителей прекрасного насладиться волшебством итальянской оперной классики! В этот вечер знаменитая сопрано Ольга Перетятько, вместе с оркестром Musica Viva Symphony под руководством маэстро Арифа Дадашева, представят эксклюзивную концертную программу под названием Spirito Italiano.

Приходите получить удовольствие от удивительного вечера, полного прекрасной музыки и неподражаемого итальянского искусства! Программа погрузит слушателей в атмосферу настоящей Италии — от нежных мелодий до ярких эмоциональных всплесков.

Звучание великих композиторов

Вы услышите незабываемые произведения величайших композиторов XIX века: шедевры Джоаккино Россини, Джузеппе Верди и других. Среди прочих особенно выделяются всемирно известные арии из опер Риголетто, Травиата и Трубадур. Невероятная глубина эмоций сольётся с великолепием вокала Ольги Перетятько, создавая истинное музыкальное чудо!

Знакомьтесь с артистами

Ольга Перетятько — выдающаяся мировая звезда классической сцены. Она покорила ведущие театры мира своими выступлениями, включая Метрополитен Опера Нью-Йорка, Ла Скала Милан, Венскую государственную оперу, Ковент-Гарден Лондон и Гранд Опера Париж. Её голос обладает редким диапазоном и тонкостью звучания, а сценическое мастерство признано критиками и публикой по всему миру.

Ариф Дадашев — один из наиболее востребованных российских дирижеров современности, известный своей выдающейся интерпретацией классических произведений. Его карьера прошла через сотрудничество с ведущими коллективами Европы и Америки, такими как Берлинский филармонический оркестр, Оркестр Национального театра Бордо, Лос-Анджелес Филармония и другие. Маэстро отличается глубоким пониманием музыкальных традиций разных эпох и стран, делая каждое выступление событием высокой культуры.

Приглашаем вас окунуться в мир настоящего музыкального совершенства, присоединиться к этому событию и почувствовать настоящее итальянское настроение, наполненное музыкой и страстью!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Дмитрий Казачков
18+
Блюз Рок
Дмитрий Казачков
9 августа в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 800 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
31 июля в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
«Стендап Интуиция». Шоу. Съёмка
18+
Юмор
«Стендап Интуиция». Шоу. Съёмка
23 августа в 19:00 Still Standup Moscow
от 750 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше