Ольга Олейникова и Законы Ома

Вечер с Ольгой Олейниковой и виртуозами на сцене клуба Алексея Козлова

Группа, возглавляемая неординарной Ольгой Олейниковой, предлагает зрителям уникальный музыкальный проект. Это задорное, искусное и позитивное выступление станет настоящим стилистическим калейдоскопом, полным сюрпризов и импровизаций.

Ольга Олейникова: многогранная артистка

Фронт-леди коллектива обладает не только необыкновенным талантом, но и интересной биографией. Начав карьеру за ударной установкой, Ольга уверенно продолжила путь на сцене, где блистала в компании великих мастеров, таких как Ян Аккерман из группы «Focus». Обладая ярким голосом, она покорила миллионы на шоу «Голос-3» и создала дуэт «Reflections Duo» с клавишником Николаем Добкиным.

Многоязычность и хоровое искусство

Олейникова поет как на русском, так и на английском языках, что выделяет её на фоне других артистов. В 2010 году она основала хор «Sunny Side Singers», в котором участвуют профессионалы из самых разных сфер — от учителей до врачей. Музыка этого хора стала настолько привлекательной, что основная профессия участников ушла на второй план.

Состав на сцене

На концерте зрителей ждут не только Ольга Олейникова (вокал), но и ее таланты-соратники: Юрий Новгородский (гитара), Николай Добкин (фортепиано, орган Хэммонда), Алексей Фетисов (контрабас) и Владимир Воеводин (барабаны). Также выступят специальные гости — участники вокального ансамбля Sunny Side Singers, что добавит выступлению особых красок.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера, который обещает заряд положительных эмоций и вдохновения!