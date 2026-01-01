Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ольга Олейникова & Sunny Side Singers
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ольга Олейникова & Sunny Side Singers

Ольга Олейникова & Sunny Side Singers

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Яркое музыкальное событие от Sunny Side Singers

Вас ждет вдохновляющий концерт уникального хора Sunny Side Singers, который порадует зрителей разнообразием музыки и талантом участников. В этом концерте, который представляет собой "сборник" из различных концертов, прозвучат хиты рок- и поп-музыки, джаз, госпел, а также песни из кино и мультфильмов.

Хористы варьируются по возрасту — от восьми до шестидесяти лет, что привносит особую атмосферу в выступление. Руководитель хора, Ольга Олейникова, известная певица и композитор, притягивает внимание своей харизмой и уникальным талантом.

Ольга начала свою карьеру за ударной установкой и успела поработать рядом с великим гитаристом Яном Аккерманом. Она также стала известной на телепроекте «Голос-3», где завоевала сердца зрителей. Ольга создала дуэт Reflections Duo и несколько музыкальных групп, среди которых квартет «Законы Ома» и секстет More Reflections.

В 2010 году Ольга Олейникова собрала команду энтузиастов и основала хор Sunny Side Singers, который с тех пор завоевал популярность и любовь зрителей.

Музыканты на сцене

Хор будет сопровождаться музыкантами из числа лучших профессионалов страны. Среди них:
- Николай Добкин (клавишные)
- Евгений Кудряшов (гитара)
- Даниил Буянов (гитара)
- Евгений Глухов (бас-гитара)
- Алексей Фетисов (бас-гитара)
- Владимир Воеводин (барабаны)

Не упустите возможность насладиться живым выступлением, полным энергии и креативности!

Купить билет на концерт Ольга Олейникова & Sunny Side Singers

Помощь с билетами
Июнь
14 июня воскресенье
14:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
6+
Эстрада

Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская

25 октября в 19:00 КЦ «Салют»
от 2600 ₽
Gosudar, Khrip Otsa
16+
Рок

Gosudar, Khrip Otsa

5 июня в 20:00 Pravda
от 1200 ₽
тринадцать карат
16+
Хип-хоп

тринадцать карат

5 декабря в 20:00 ЦСКА Арена
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше