Ольга Олейникова & Sunny Side Singers

Яркое музыкальное событие от Sunny Side Singers

Вас ждет вдохновляющий концерт уникального хора Sunny Side Singers, который порадует зрителей разнообразием музыки и талантом участников. В этом концерте, который представляет собой "сборник" из различных концертов, прозвучат хиты рок- и поп-музыки, джаз, госпел, а также песни из кино и мультфильмов.

Хористы варьируются по возрасту — от восьми до шестидесяти лет, что привносит особую атмосферу в выступление. Руководитель хора, Ольга Олейникова, известная певица и композитор, притягивает внимание своей харизмой и уникальным талантом.

Ольга начала свою карьеру за ударной установкой и успела поработать рядом с великим гитаристом Яном Аккерманом. Она также стала известной на телепроекте «Голос-3», где завоевала сердца зрителей. Ольга создала дуэт Reflections Duo и несколько музыкальных групп, среди которых квартет «Законы Ома» и секстет More Reflections.

В 2010 году Ольга Олейникова собрала команду энтузиастов и основала хор Sunny Side Singers, который с тех пор завоевал популярность и любовь зрителей.

Музыканты на сцене

Хор будет сопровождаться музыкантами из числа лучших профессионалов страны. Среди них:

- Николай Добкин (клавишные)

- Евгений Кудряшов (гитара)

- Даниил Буянов (гитара)

- Евгений Глухов (бас-гитара)

- Алексей Фетисов (бас-гитара)

- Владимир Воеводин (барабаны)

