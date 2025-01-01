Спектакль Ольга Кабо: «Верните время»

Проникновенный музыкально-драматический разговор о вечных ценностях

Спектакль «Верните время» — это тонкий, проникновенный разговор о непреходящих истинах: любви, человеческой душе и её устремлениях. Через строки великих поэтов перед нами разворачиваются страницы истории, наполненные счастливыми и трагическими мгновениями.

Сила слова и музыки

Художественное слово прозвучит в исполнении заслуженной артистки России Ольги Кабо, чья глубина и эмоциональность позволят услышать поэзию по-новому. Музыкальное сопровождение обеспечит заслуженный артист России Александр Покидченко, чья виртуозная игра на фортепиано создаст уникальную атмосферу спектакля.

Литературное наследие

Программа включает произведения Михаила Лермонтова, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Игоря Северянина, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Ларисы Васильевой и других классиков. Вдохновляющие строки позволят ощутить, как время меняет внешнее, но оставляет неизменными ценности человеческой души.

Листая страницы жизни

«Зелёная земля легко выносит наш неповторимый бред...» — эта цитата Ларисы Васильевой, как и название спектакля, отражает главную мысль постановки: времена сменяются, но суть человека, как и великие произведения искусства, остаются вечными.

Приходите, чтобы вместе с героями спектакля пережить моменты любви, утрат и надежд, которые делают нас людьми.