Концерт Ольги Бузовой в Embargo Villa

В ресторане Embargo Villa пройдет концерт популярной поп-певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Артистка завоевала популярность благодаря таким хитам, как «Малополовин», «Хит парад» и «WIFI».

Ольга Бузова — не только певица, но и яркая личность, известная благодаря участию в различных телешоу. Её песни часто занимают верхние строчки музыкальных чартов, а клипы набирают миллионы просмотров на видеоплатформах. Концерт обещает быть интересным как для поклонников её творчества, так и для любителей эстрадной музыки.

Дресс-код

Планируя посетить мероприятие, обратите внимание на соблюдение дресс-кода: вечерние наряды приветствуются, в то время как пляжная одежда и обувь недопустимы.

Июнь
13 июня суббота
21:30
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Ravanna
18+
Тяжелый рок
Ravanna
26 сентября в 20:00 Пространство «Родня»
от 1500 ₽
Stand Up. Женский день
18+
Юмор
Stand Up. Женский день
7 марта в 20:00 Flash Bar
от 1000 ₽
Магия свечей. Zaz Tribute
6+
Поп Джаз
Магия свечей. Zaz Tribute
8 апреля в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1200 ₽
