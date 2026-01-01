Концерт Ольги Бузовой в Embargo Villa

В ресторане Embargo Villa пройдет концерт популярной поп-певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Артистка завоевала популярность благодаря таким хитам, как «Малополовин», «Хит парад» и «WIFI».

Ольга Бузова — не только певица, но и яркая личность, известная благодаря участию в различных телешоу. Её песни часто занимают верхние строчки музыкальных чартов, а клипы набирают миллионы просмотров на видеоплатформах. Концерт обещает быть интересным как для поклонников её творчества, так и для любителей эстрадной музыки.

Дресс-код

Планируя посетить мероприятие, обратите внимание на соблюдение дресс-кода: вечерние наряды приветствуются, в то время как пляжная одежда и обувь недопустимы.