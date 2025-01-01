Меню
Ольга Бузова
Билеты от 12500₽
Ольга Бузова

Ольга Бузова

18+
Возраст 18+
Билеты от 12500₽

О концерте

Концерт Ольги Бузовой в Москве

Стройная блондинка Ольга Бузова — ключевая героиня шоу-бизнеса последних 15 лет. Еще с момента своего участия в реалити-шоу «Дом-2» она привлекала внимание публики и стала объектом обсуждения в СМИ.

Сейчас Бузова завоевала репутацию не только как телеведущая, но и как певица. Её музыкальная карьера развивается стремительно, а провокационные проекты вызывают множество споров среди зрителей. Многие помнят её хиты, которые за короткое время стали популярными, а также яркие перфомансы на сцене.

Для поклонников Ольги этот концерт станет уникальной возможностью увидеть любимую артистку в живом исполнении. Спектакль будет наполнен энергией, эмоциями и новыми музыкальными номерами, которые обязательно заинтересуют как давних фанатов, так и новых зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого яркого и незабываемого мероприятия!

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Январь
31 января суббота
22:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 12500 ₽

