Персональная выставка Ольги Бордей в галерее Cabinet Abstract

Галерея Cabinet Abstract рада представить персональную выставку талантливой художницы Ольги Бордей. Ее работы исследуют, что значит быть человеком в современном мире и как принимать изменения.

Исследование человеческой сущности

Каждое произведение Ольги Бордей — это метафора путешествия, отражающая эмоциональные состояния и выборы. Вопрос "Что такое ПУТЬ?" становится основным лейтмотивом выставки. Это не просто точка на карте, а глубокое исследование состояния души, возможностей изменений и роста.

Пересечение внутренних и внешних миров

Выставка предлагает зрителю задуматься о месте, где пересекаются внутренний и внешний миры. Ольга использует художественный язык, чтобы ответить на важные вопросы: как выбирать свой путь и принимать изменения. Каждое произведение наполнено особым смыслом и поэтикой, вдохновляющей на размышления.

Загадки выбора и трудностей

Каждое решение на жизненном пути — это перекресток, на котором жизнь ставит перед нами выбор. Важным становится вопрос: "А что, если мы сделаем неправильный выбор?" Иногда путь оказывается трудным, но именно в этом и заключается истинная загадка начала. Каждый поворот и каждая трудность — это возможность научиться и стать сильнее.

Цитата Д. Бьюдженталя

Д. Бьюдженталь однажды сказал: “В каждом из нас тлеет пламя, которое может разгореться. Нас постоянно преследует жажда жизни...” Эти слова подчеркивают, что желания и потребности — это горючее для пламени жизни. Если мы хотим жить полной жизнью, нам необходимо знать свои желания и потребности.

Приглашение к размышлениям

Выставка "ПУТЬ" — это шанс ощутить танец своего собственного пламени, который развернется вокруг вас. Сделаете шаг вперед и погрузитесь в мир глубоких размышлений и эмоциональных переживаний, созданных Ольгой Бордей.

Не упустите возможность посетить выставку и открыть для себя новые горизонты!