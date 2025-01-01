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Ольга Бордей. Пути
Киноафиша Ольга Бордей. Пути

Ольга Бордей. Пути

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О концерте/спектакле

Персональная выставка Ольги Бордей в галерее Cabinet Abstract

Галерея Cabinet Abstract рада представить персональную выставку талантливой художницы Ольги Бордей. Ее работы исследуют, что значит быть человеком в современном мире и как принимать изменения.

Исследование человеческой сущности

Каждое произведение Ольги Бордей — это метафора путешествия, отражающая эмоциональные состояния и выборы. Вопрос "Что такое ПУТЬ?" становится основным лейтмотивом выставки. Это не просто точка на карте, а глубокое исследование состояния души, возможностей изменений и роста.

Пересечение внутренних и внешних миров

Выставка предлагает зрителю задуматься о месте, где пересекаются внутренний и внешний миры. Ольга использует художественный язык, чтобы ответить на важные вопросы: как выбирать свой путь и принимать изменения. Каждое произведение наполнено особым смыслом и поэтикой, вдохновляющей на размышления.

Загадки выбора и трудностей

Каждое решение на жизненном пути — это перекресток, на котором жизнь ставит перед нами выбор. Важным становится вопрос: "А что, если мы сделаем неправильный выбор?" Иногда путь оказывается трудным, но именно в этом и заключается истинная загадка начала. Каждый поворот и каждая трудность — это возможность научиться и стать сильнее.

Цитата Д. Бьюдженталя

Д. Бьюдженталь однажды сказал: “В каждом из нас тлеет пламя, которое может разгореться. Нас постоянно преследует жажда жизни...” Эти слова подчеркивают, что желания и потребности — это горючее для пламени жизни. Если мы хотим жить полной жизнью, нам необходимо знать свои желания и потребности.

Приглашение к размышлениям

Выставка "ПУТЬ" — это шанс ощутить танец своего собственного пламени, который развернется вокруг вас. Сделаете шаг вперед и погрузитесь в мир глубоких размышлений и эмоциональных переживаний, созданных Ольгой Бордей.

Не упустите возможность посетить выставку и открыть для себя новые горизонты!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Cabinet Abstract Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Севкабель порт», 2 этаж
12:00 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 14:30 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 15:30 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 16:30 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 17:30 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 18:30 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 19:30 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Cabinet Abstract Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Севкабель порт», 2 этаж
12:00 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 14:30 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 15:30 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 16:30 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 17:30 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 18:30 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 19:30 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Cabinet Abstract Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Севкабель порт», 2 этаж
12:00 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 14:30 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 15:30 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 16:30 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 17:30 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 18:30 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 19:30 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Cabinet Abstract Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Севкабель порт», 2 этаж
12:00 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 14:30 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 15:30 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 16:30 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 17:30 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 18:30 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 19:30 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Cabinet Abstract Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Севкабель порт», 2 этаж
12:00 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 14:30 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 15:30 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 16:30 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 17:30 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 18:30 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 19:30 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Cabinet Abstract Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Севкабель порт», 2 этаж
12:00 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 14:30 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 15:30 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 16:30 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 17:30 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 18:30 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 19:30 от 300 ₽

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