Ольга Артюгина и Оксана Ралкина. «Неуловимое барокко: на границе времен»

Концерт музыки барокко в Москве

В своей сольной программе скрипачка оркестра musicAeterna Ольга Артюгина вместе с пианисткой Оксаной Ралкиной приглашает слушателей заглянуть в сокровищницу барокко. Хрестоматийные Вивальди и Бах поделятся пьедесталом с Луи Дакеном и Арканджело Корелли. Программа концерта включает также экспериментальные поиски произведений Франсуа Франкера, Джулио Пуньяни, Вильгельма Баха и Луиджи Боккерини – композиторов переходной эпохи.

Исследуя границы времён и стилей, музыканты проявят суть барокко и покажут, что делает его узнаваемым. Первое отделение концерта будет включать диалог с публикой, а второе строится как увлекательная игра.

Загадка Фрица Крейслера

XX век подарил нам уникального композитора и скрипача Фрица Крейслера, который загадочным образом «находил» неизвестные партитуры XVII–XVIII веков. Эта мистификация длилась долго: Крейслер успел написать ряд произведений от лица Пуньяни, Баха-младшего и даже Вивальди. Публике предстоит прослушать музыкальную интерпретацию Крейслера в паре с оригинальным произведением эпохи и отличить подлинник от мистификации.

Исполнительницы программы

Ольга Артюгина – выпускница Санкт-Петербургской консерватории, Высшей школы музыки королевы Софии в Мадриде и консерватории Лугано. Она является лауреаткой многих всероссийских и международных конкурсов, включая Premio Paganini в Генуе и Rising Stars Grand Prix в Берлине. В настоящее время Ольга выступает в оркестрах под управлением Теодора Курентзиса и преподаёт в Санкт-Петербургской консерватории.

Оксана Ралкина также окончила Санкт-Петербургскую консерваторию. Она активно выступает как пианистка (соло и в составе камерных ансамблей) и концертмейстер, кроме того, является лауреаткой международных конкурсов программы «Новые имена». Во время учёбы Оксана концертировала с Хабаровским симфоническим оркестром.

Программа концерта

I отделение:

Антонио Вивальди: Allegro – 1 часть Концерта «Весна» ми мажор для скрипки с оркестром, из цикла «Времена года», 1720

Луи Дакен: «Кукушка» в переложении для скрипки и фортепиано Х. Манена, оригинал для клавесина, 1735

Арканджело Корелли: Соната №5 соль минор, op. 5, 1700 (в пяти частях)

Иоганн Себастьян Бах: Siciliana – 3 часть Сонаты No1 соль минор для скрипки соло, BWV 1001, 1720

Вольфганг Амадей Моцарт: Allegro aperto – 1 часть Скрипичного концерта ля мажор №5, KV 219, 1775

Франсуа Франкёр: Allemande – 2 часть Сонаты №7 ми мажор для скрипки и фортепиано, около 1720

Луиджи Боккерини: Minuet – 3 часть Струнного квартета ми мажор, op. 11, № 5, 1771

Вильгельм Фридеман Бах: Allegro non troppo – 1 часть Сонаты фа мажор для флейты и фортепиано, 1780

Джулио Пуньяни: Rondo – 3 часть Сонаты №1 ми мажор для фортепиано и скрипки, op. 8, 1760–1790

II отделение: Программу второго отделения слушатели смогут узнать только после концерта.