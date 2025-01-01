Ольга Артюгина и Оксана Ралкина. «Неуловимое барокко: на границе времен»

В своей сольной программе скрипачка оркестра musicAeterna Ольга Артюгина вместе с пианисткой Оксаной Ралкиной приглашает слушателей заглянуть в сокровищницу барокко. Хрестоматийные Вивальди и Бах поделятся пьедесталом с Луи Дакеном и Арканджело Корелли. Программа концерта включает также экспериментальные поиски произведений Франсуа Франкера, Джулио Пуньяни, Вильгельма Баха и Луиджи Боккерини – композиторов переходной эпохи.
Исследуя границы времён и стилей, музыканты проявят суть барокко и покажут, что делает его узнаваемым. Первое отделение концерта будет включать диалог с публикой, а второе строится как увлекательная игра.
XX век подарил нам уникального композитора и скрипача Фрица Крейслера, который загадочным образом «находил» неизвестные партитуры XVII–XVIII веков. Эта мистификация длилась долго: Крейслер успел написать ряд произведений от лица Пуньяни, Баха-младшего и даже Вивальди. Публике предстоит прослушать музыкальную интерпретацию Крейслера в паре с оригинальным произведением эпохи и отличить подлинник от мистификации.
Ольга Артюгина – выпускница Санкт-Петербургской консерватории, Высшей школы музыки королевы Софии в Мадриде и консерватории Лугано. Она является лауреаткой многих всероссийских и международных конкурсов, включая Premio Paganini в Генуе и Rising Stars Grand Prix в Берлине. В настоящее время Ольга выступает в оркестрах под управлением Теодора Курентзиса и преподаёт в Санкт-Петербургской консерватории.
Оксана Ралкина также окончила Санкт-Петербургскую консерваторию. Она активно выступает как пианистка (соло и в составе камерных ансамблей) и концертмейстер, кроме того, является лауреаткой международных конкурсов программы «Новые имена». Во время учёбы Оксана концертировала с Хабаровским симфоническим оркестром.
I отделение:
II отделение: Программу второго отделения слушатели смогут узнать только после концерта.