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Олеся
Киноафиша Олеся

Спектакль Олеся

Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Режиссер Аскар Галимов
Возраст 12+

О спектакле

Новая интерпретация Куприна: «Олеся» на сцене Челябинского молодежного театра

Что происходит, когда в упорядоченный мир врывается нечто дикое и необъяснимое? Современные студенты, застигнутые грозой в полесской глуши, находят старую рукопись и погружаются в историю, которая давным-давно была написана.

Сюжет спектакля сосредоточен на Иванe — молодом писателе из Петербурга. Он верит лишь в то, что можно понять и контролировать, погружаясь в мир рационального. Однако его судьба переплетается с Олесей — девушкой, живущей по другим законам: законам природы, сердца и высшего замысла. Их взаимодействие ставит вопрос: возможно ли избежать предопределенности в жизни?

Режиссер Аскар Галимов предлагает свежий взгляд на повесть Александра Куприна, раскрывая глубокие и противоречивые аспекты человеческой природы. Спектакль обещает быть не только эстетически привлекательным, но и наполненным философским содержанием, приглашая зрителей задуматься над важными вопросами о судьбе и свободе выбора.

Не пропустите возможность стать свидетелем этой увлекательной истории, основанной на классической литературе, и увидеть, как традиции театра встречаются с современными интерпретациями.

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В других городах
Август
Октябрь
14 августа пятница
18:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 600 ₽
2 октября пятница
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Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
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Фотографии

Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся

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