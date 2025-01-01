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Билеты
Олег Щербак: сольный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Олег Щербак: сольный концерт

Олег Щербак: сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стендап в "Bolshevik Loft"

Приглашаем вас на уникальное событие с участием Олега Щербака – стендап комика, финалиста шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. Олег является участником множества юмористических проектов и славится своим умением рассказывать о жизни в русской глубинке с неповторимой искренностью и харизмой.

Условия посещения

Сбор гостей начнется за час до начала программы. Это отличная возможность пообщаться с друзьями, насладиться атмосферой мероприятия и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Обратите внимание, что на входе необходимо будет предъявить паспорт, так как возрастное ограничение составляет 18+.

Дополнительная информация

Для вашего удобства предусмотрена бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек с заказами на кухне, рекомендуем приходить заранее.

Не упустите шанс провести вечер в компании отличного юмора и живой атмосферы!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
21:00 от 1400 ₽
24 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
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Фотографии

Олег Щербак: сольный концерт Олег Щербак: сольный концерт Олег Щербак: сольный концерт

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