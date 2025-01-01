Олег Щербак: сольный концерт

Стендап в "Bolshevik Loft"

Приглашаем вас на уникальное событие с участием Олега Щербака – стендап комика, финалиста шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. Олег является участником множества юмористических проектов и славится своим умением рассказывать о жизни в русской глубинке с неповторимой искренностью и харизмой.

Условия посещения

Сбор гостей начнется за час до начала программы. Это отличная возможность пообщаться с друзьями, насладиться атмосферой мероприятия и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Обратите внимание, что на входе необходимо будет предъявить паспорт, так как возрастное ограничение составляет 18+.

Дополнительная информация

Для вашего удобства предусмотрена бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек с заказами на кухне, рекомендуем приходить заранее.

Не упустите шанс провести вечер в компании отличного юмора и живой атмосферы!