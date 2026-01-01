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Олег Погудин
Киноафиша Олег Погудин

Олег Погудин

6+
Возраст 6+

О концерте

Олег Погудин: Романсы на фоне жизни

Заслуженный артист России Олег Погудин — один из ярчайших исполнителей классического и современного романса. Его концерты собирают восторженных поклонников по всей стране, где каждый зритель становится участником уникального диалога о жизни, любви и глубинных смыслах бытия.

Музыка и поэзия

Олег Погудин не просто исполняет песни, он создает музыкальные образы. Обладая актерским образованием, он строит свои выступления с учетом драматургических законов, передавая личную драму каждого лирического героя. Как сам артист выражается, «здесь можно говорить о лирическом герое, о какой-то истории, сюжете... Всякий романс можно назвать песней о любви». На его концертах зрители могут услышать произведения на стихи Пушкина, Гумилева, Вертинского и Окуджавы.

Творчество Булата Окуджавы

Особое место в репертуаре Погудина занимают песни Булата Окуджавы. Артист мастерски передает доверительную интонацию, лирику и философскую глубину текстов, открывая новые значенья. Окуджава, прошедший войну, знал истинную цену жизни, и его песни по-прежнему остаются актуальными, вызывая размышления о вечных человеческих проблемах.

Авторская программа «Звезда любви»

Погудин предпочитает выступать с «сборными программами», включая программу «Звезда любви», где предлагает задуматься об общечеловеческих ценностях. Его концерты наполнены мягким юмором и лирикой, которые так необходимы в современном мире. Напоминаем, что романс, как жанр, не устарел и по-прежнему имеет своих верных слушателей.

Как проходят концерты

Каждое выступление Погудина уникально, оно зависит от атмосферы вечера и настроения зрителей. Артист делится с публикой маленькими историями через каждую песню, создавая доверительное общение и устанавливая связь с каждым присутствующим. Такой подход делает его концерты многогранными и неповторимыми.

Погудинская манера исполнения продолжает привлекать внимание и завоевывать сердца людей различных поколений. Обращая внимание на важные темы и чувства, Олег Погудин остаётся значимой фигурой в мире романса.

Купить билет на концерт Олег Погудин

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В других городах
Декабрь
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18:00
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от 1000 ₽

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