Олег Погудин
6+
О концерте

Звук сердец: концерт Олега Погудина в Красноярске

Красноярская филармония приглашает на уникальный концерт Олега Погудина — выдающегося исполнителя камерной музыки и народного артиста России. Этот артист славится не только своим глубоким тембром и эмоциональной подачей, но и множеством заслуженных наград и премий в мире искусства.

О музыке и таланте

Олег Погудин — лауреат многих престижных наград, включая Царскосельскую художественную премию и премию правительства Российской Федерации. Его голос стал символом камерной музыки, а творческий подход к классическим и народным произведениям завоевал сердца зрителей по всей стране.

Погудин также является членом Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации, что подчеркивает его значимость в культурной жизни страны. Его музыкальный репертуар включает в себя произведения как известных классиков, так и современных авторов, что делает каждый его концерт уникальным и неповторимым.

Приглашаем на концерт

Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением Олега Погудина в Красноярске! Каждый его выход на сцену — это праздник музыки, который подарит вам множество ярких эмоций и впечатлений.

В других городах
Октябрь
6 октября вторник
19:00
Красноярская филармония Красноярск, просп. Мира, 2б
от 1500 ₽

