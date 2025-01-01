Концерт Олега Погудина в Ростове: Серебряный голос России

Олег Погудин – это особое явление в мире музыки. Любой разговор о нем начинается с восхищения его уникальным голосом, который невозможно спутать с чьим-либо другим. Первым эпитетом для этого голоса было определение «ангельский», а с 1997 года он носит титул «Ангел трубящий», став лауреатом фестиваля «Глас ангельский России». Слушатели и средства массовой информации единодушно называют его «Серебряным голосом России».

Музыкальная карьера

Олег Погудин обладает актерским образованием, окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии с красным дипломом. Каждый его концерт строится по законам драматургии; он преподносит каждую песню как маленькую историю, наполненную атмосферой, настроением и эмоциональным посылом. Именно поэтому концерты Погудина так разнообразны – они зависят от ситуации, зрительских вопросов и атмосферы в зале.

Разнообразие репертуара

На сегодняшний день у Олега Погудина около тридцати альбомов, что позволяет ему создавать программы, способные объединить самую разную публику. Это не только выгодно для зрителей, но и для самого артиста, который выходит на сцену ради них.

Что ожидать на концерте

На концерте «Серебряного голоса России» слушатели смогут насладиться богатством любовной лирики. В репертуаре Погудина классический и городской романс, народные песни, а также творения Александра Вертинского, исполненные в различных манерах и на разных языках. Те, кто посетит концерт Погудина впервые, навсегда запомнят его незабываемый и волнующий голос.