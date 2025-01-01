Олег Погудин. Народная песня

Олег Погудин: концерт в Москве

Народный артист России Олег Погудин представит свою новую программу «Народная песня». В этом спектакле зрители смогут насладиться русскими народными песнями и стихотворениями великого поэта Н. А. Некрасова.

Глубина народной песни

Н. А. Некрасов отмечал, что народная песня — это «кроткая ласка участья, обеты любви без конца». Иван Ильин добавлял, что наши народные песни «глубоки, как человеческое страдание, искренни, как молитва, сладостны, как любовь и утешение». Эти слова отражают суть программы, где каждый номер будет наполнен эмоциями и глубиной.

Мастера на сцене

Концерт пройдет в сопровождении инструментального ансамбля Театра Романса Олега Погудина, в состав которого входят признанные мастера отечественной филармонической сцены. Это создаст уникальную атмосферу и подчеркнет красоту исполненных произведений.

О Олеге Погудине

Олег Погудин — один из самых титулованных артистов России. Его сольные концерты проходят по всей стране, а спектакли, которые он ставит, с успехом идут на сценах столичных театров. В 1999 году он получил Царскосельскую Художественную премию за «постижение души русского романса», а в 2015 году был удостоен звания «Народный артист России» за выдающиеся достижения в театральном и музыкальном искусстве.

Награды и достижения

В марте 2023 года Олег Погудин был награжден всероссийской литературной премией имени Андрея Дементьева за создание концертов-спектаклей «Золотой век» и «Серебряный век», основанных на русском классическом и городском романсе. В 2024 году ему было присвоено звание почётного профессора МГУ за значительный вклад в развитие отечественной культуры и музыкальное просветительство.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события и прикоснуться к богатству русской народной песни вместе с Олегом Погудиным!