Концерт-посвящение Булату Окуджаве

Выдающийся мастер камерной музыкальной сцены, народный артист России Олег Погудин представляет программу «Надежды маленький оркестрик», посвященную творчеству Булата Окуджавы. В одном из своих альбомов Олег написал: «Наставнику моей юности, учителю нравственности и красоты, великому и невероятно доступному, изящному и простому, с годами всё более необходимому, дорогому собеседнику и другу... с бесконечной признательностью и бесконечной любовью!»

О Булате Окуджаве

К 2024 году Булату Окуджаве исполнится 100 лет. Он был поэтом, солдатом и учителем русского языка. Как он сам отметил в одном из стихотворений, он был человеком, живущим в ожидании добра. Надежда — одно из главных слов в его творчестве: от посвященного Белле Ахмадулиной стихотворения «Надежды маленький оркестрик под управлением любви» до строк: «...ангел белый прошепчет, что надежда есть».

Что ждет зрителей

В программе «Надежды маленький оркестрик» прозвучат самые важные в наше время песни о надежде, вере и любви. Концерт пройдет в сопровождении инструментального ансамбля Олега Погудина, в состав которого входят признанные мастера петербургской филармонической сцены.

Творческая биография Олега Погудина

Олег Погудин — певец, актёр и режиссёр, принадлежащий к плеяде выдающихся мастеров отечественной сцены. География его сольных концертов поражает воображение, а его спектакли с успехом идут на сценах столичных театров. В 1999 году он получил Царскосельскую Художественную премию за «постижение души русского романса». В 2015 году был удостоен звания «Народный артист России». В марте 2023 года он получил всероссийскую литературную премию имени Андрея Дементьева за создание концертов-спектаклей, ставших важными событиями в музыкальной культуре.

Отзыв зрителей и критиков

Зрители отмечают «полнейшую самоотдачу и обжигающую искренность» Олега Погудина, а также «абсолютное совершенство исполнения». Критики называют его режиссуру традицией великого русского психологического театра, подчеркивают высочайший профессионализм и творческую смелость. Концерты и спектакли этого великого русского артиста вносят значимый вклад в развитие российской культуры.