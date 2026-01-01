Оповещения от Киноафиши
Олег Погудин. Молитва
Олег Погудин. Молитва

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О концерте

Олег Погудин: программа «Молитва»

Народный артист России Олег Погудин представит свою программу «Молитва» на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Программа основана на духовных стихах иеромонаха Романа, известного продолжателя традиций русской духовной поэзии. Эти стихи отражают скорбь, боль, покаяние и пробуждение души, направленные к Богу и его любви.

Во время Великого поста Олег Погудин по традиции делится с зрителями этой глубокой программой. Стихи иеромонаха Романа, которые впечатляют уже более 30 лет, пронизаны эмоциями и глубокими размышлениями: «В них есть и скорбь, и боль, и безжалостное к себе покаяние, и первые движения пробуждающейся души, и счастливые слезы ее обретения...», — писал о них Валентин Распутин.

Святитель Феофан Затворник также отмечал, что «молитва — это ума и сердца к Богу возношение, на славословие и благодарение Богу, испрашивание у Него потребных благ, душевных и телесных». Представленные в программе песни и духовные стихи — особые произведения, рожденные «от избытка любви и желания Бога». Они пронизаны покаянием и торжеством, хранящим биение «сокрушенного сердца», наполненные светом, который никогда не поглотит тьма.

Исполнители
Погудин О

Март
12 марта четверг
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 1500 ₽

Олег Погудин. Молитва Олег Погудин. Молитва Олег Погудин. Молитва Олег Погудин. Молитва Олег Погудин. Молитва

