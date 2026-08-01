Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Олег Погудин. Любовь останется
Киноафиша Олег Погудин. Любовь останется

Спектакль Олег Погудин. Любовь останется

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Любовь останется: Олег Погудин в Концертном зале «У Финляндского»

Народный артист России Олег Погудин представит уникальную программу «Любовь останется». В этот вечер прозвучат песни, созданные в период с 1953 по 1968 годы, известный как «оттепель». Это время стало важной вехой в истории отечественной культуры, и песни, написанные такими мастерами, как Алексей Фатьянов, Матвей Блантер, Василий Соловьёв-Седов, и многими другими, навсегда останутся в наших сердцах.

Камерный жанр требует особого подхода. Успех исполнителя во многом зависит от отношения к эпохе, от понимания культурных ценностей и способности передать глубокие эмоции. Олег Погудин в программе «Любовь останется» подчеркивает величие песен советского времени, которые повествуют о людях, восстановивших страну и достигших порога космической эры. Эти мелодии и слова станут носителями ярких историй о победителях, оставивших заметный след в нашем прошлом.

Значимые культурные даты

2026 год обещает быть насыщенным культурными событиями: мы отметим 65 лет со дня полета Юрия Гагарина, 60 лет «Андрею Рублеву» Андрея Тарковского и 60 лет публикации романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в журнале «Москва». Все эти юбилейные даты напоминают нам о важности времени, в которое созданы исполняемые в концерте песни.

Культурная связь поколений

Каждая песня из этой программы переносит нас в ту невероятную эпоху. Простые слова о дружбе и любви, подчеркивающие уникальность человеческих отношений, становятся отражением значительных событий и надежд. «Вот так и живем, не ждем тишины», – звучат такие строчки, напоминая о живом и полнокровном существовании.

Кроме того, стоит отметить, что 2026 год будет юбилейным и для Дмитрия Шостаковича. Именно в концертном зале «У Финляндского», построенном в 1954 году, традиционно открывался сезон его произведениями. В этом контексте программа Олега Погудина «Любовь останется» станет важной частью культурной жизни города.

Не упустите возможность насладиться этим волнующим концертом и вспомнить о тех, кто оставил глубокий след в истории культуры.

Купить билет на спектакль Олег Погудин. Любовь останется

Помощь с билетами
В других городах
Август
26 августа среда
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 2000 ₽

Фотографии

Олег Погудин. Любовь останется Олег Погудин. Любовь останется Олег Погудин. Любовь останется Олег Погудин. Любовь останется Олег Погудин. Любовь останется

В ближайшие дни

Сорок первый
16+
Драма

Сорок первый

27 сентября в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 500 ₽
СемьяНЬЮки
6+
Комедия Пластический

СемьяНЬЮки

11 сентября в 19:00 Колизей
от 1100 ₽
Лес
16+
Драма

Лес

6 октября в 19:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше