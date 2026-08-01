Олег Погудин "Любовь останется"

Концерт Олега Погудина в Доме музыки

В камерном жанре важнейшей составляющей успеха является отношение исполнителя к эпохе, в которую были созданы исполняемые произведения. Это понимание культуры и ценностей ушедшего времени, а также способность к сочувствию и сопереживанию. В этом смысле песни советского периода ставят перед артистом особую задачу, порой более трудную, чем выход на сцену с классическим романсом.

Народный артист России Олег Погудин в своей программе «Любовь останется» четко выразил свое отношение и к ушедшей эпохе, и к ее песням. Большая часть репертуара была создана в период с 1953 по 1968 год — в эпоху, полную надежд и ожиданий, именуемую нацией как «оттепель».

Хотя мелодии этих песен порой незатейливы, а слова — бесхитростны, имена их создателей — Алексея Фатьянова, Матвея Блантера, Василия Соловьева-Седова и других — навсегда вписаны в историю отечественной культуры. Прошлое, которое стоит за плечами героев этих песен, придает им значительность и глубину. Их герой — человек, который выиграл войну, восстановил страну, отправил в космос первый спутник и увидел улыбку Гагарина. Это победитель.

Среди значимых дат 2026 года — 65 лет полета Гагарина, 60 лет выходу в прокат фильма «Андрей Рублев» Тарковского и 60 лет публикации романа «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва».

Все песни, исполняемые на концерте, несут отсвет той прекрасной эпохи. Простые, на первый взгляд, песни о том, как «милый друг, наконец-то мы вместе», становятся явлениями большой культуры и частью общей судьбы. «Вот так и живем, не ждем тишины», — говорят эти песни нам. И завершают уверенно: «Еще не скоро молодость да с нами распрощается». Это наша общая память и общая Любовь, которая останется.