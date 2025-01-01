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Олег Митяев
Билеты от 5500₽
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Олег Митяев

Душевная акустика от народного барда 18+
Возраст 18+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Праздник авторской песни с Олегом Митяевым в Petter Bar

Дорогие друзья! Приглашаем вас в Petter Bar на настоящий праздник авторской песни, который устроит для вас народный артист России, известный российский бард — Олег Митяев.

Волшебный мир песен Олега Митяева

Этот вечер станет уникальной встречей для давних поклонников артиста и тех, кто совсем недавно открыл для себя магию его музыки. В программе прозвучат такие легендарные песни, как «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была», а также, конечно, «Как здорово, что все мы здесь…» — любимые хиты, которые знают и поют все.

Песни с душой

Олег Митяев давно понял: чтобы поднять настроение, нужно не только петь веселые песни, но и писать грустные. Заглавная песня «Комик в жизни, злодей на сцене», ставшая основой его одноимённого альбома, принесла артисту победу в музыкальном национальном конкурсе «Виктория» в номинации «Городской романс» в 2018 го

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
20:55 от 5500 ₽
10 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
20:00 от 5500 ₽

Фотографии

Олег Митяев

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