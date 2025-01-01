Праздник авторской песни с Олегом Митяевым в Petter Bar

Дорогие друзья! Приглашаем вас в Petter Bar на настоящий праздник авторской песни, который устроит для вас народный артист России, известный российский бард — Олег Митяев.

Волшебный мир песен Олега Митяева

Этот вечер станет уникальной встречей для давних поклонников артиста и тех, кто совсем недавно открыл для себя магию его музыки. В программе прозвучат такие легендарные песни, как «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была», а также, конечно, «Как здорово, что все мы здесь…» — любимые хиты, которые знают и поют все.

Песни с душой

Олег Митяев давно понял: чтобы поднять настроение, нужно не только петь веселые песни, но и писать грустные. Заглавная песня «Комик в жизни, злодей на сцене», ставшая основой его одноимённого альбома, принесла артисту победу в музыкальном национальном конкурсе «Виктория» в номинации «Городской романс» в 2018 го