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Олег Митяев
Киноафиша Олег Митяев

Олег Митяев

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Олега Митяева: Погружение в мир душевной музыки

Концерт Олега Митяева — это уникальная возможность насладиться душевными песнями, которые знакомы каждому из нас. В репертуаре артиста звучат такие хиты, как Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, С добрым утром, любимая, Крепитесь, люди, скоро лето и Соседка.

Мастер слова и музыки

Олег Митяев — настоящий мастер слова и музыки. Его творчество наполнено глубоким смыслом и искренностью. Песни Митяева затрагивают самые тонкие струны души, вызывая у слушателей широкий спектр эмоций. Каждый его концерт — это не просто выступление, а настоящая встреча с любимыми мелодиями и текстами, которые остаются в сердце на всю жизнь.

Интересные факты

Интересно, что Олег Митяев является одним из наиболее ярких представителей авторской песни в России. Его творчество охватывает более четырех десятилетий, и за это время он успел завоевать огромную армию поклонников. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Приходите на концерт, чтобы насладиться волшебством живого исполнения и погрузиться в атмосферу ностальгии и радости!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 2 августа
Санаторий «Южное взморье» Сочи, Калинина, 1
20:00 от 2000 ₽
Сочи, 3 августа
Летний театр Сочи, Черноморская, 11
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Олег Митяев

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