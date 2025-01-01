Олег Митяев. Юбилейный концерт

Юбилейный концерт Олега Митяева: душевный вечер в зале «Москва»

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…», «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Небесный калькулятор» – эти и многие другие песни знают и любят миллионы россиян. 2026 год станет особенным для народного артиста России Олега Митяева, который отмечает свой юбилей.

В честь этой знаменательной даты в одном из лучших столичных залов – концертном зале «Москва» – 25 февраля пройдет большой юбилейный концерт под названием «Олег Митяев-70». Начало концерта в 19:30.

Программа вечера

В юбилейной программе прозвучат самые известные и любимые песни артиста, созданные за долгие годы его творческой деятельности. Это будет незабываемый вечер, наполненный теплом и музыкой, который соберет давних поклонников Митяева и тех, кто только недавно открыл для себя его волшебный мир.

Участники концерта

На сцене также выступят Леонид Марголин, Родион Марченко, группа «Ирония Судьбы», Анастасия Иванова, Сергей Овчинников и другие исполнители. Все они готовят для зрителей уникальные номера и совместные выступления.

Интересный факт

Олег Митяев известен своими душевными и проникновенными песнями, в которых часто сочетаются авторские стихотворные строки с мелодиями, вызывающими глубокие эмоции. Артист считает, что для поднятия настроения нужно писать и исполнять даже грустные песни.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события! Приходите и насладитесь атмосферой музыкального праздника, который запомнится надолго.