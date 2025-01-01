Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Олег Митяев. Юбилейный концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Олег Митяев. Юбилейный концерт

Олег Митяев. Юбилейный концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Юбилейный концерт Олега Митяева: душевный вечер в зале «Москва»

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…», «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Небесный калькулятор» – эти и многие другие песни знают и любят миллионы россиян. 2026 год станет особенным для народного артиста России Олега Митяева, который отмечает свой юбилей.

В честь этой знаменательной даты в одном из лучших столичных залов – концертном зале «Москва» – 25 февраля пройдет большой юбилейный концерт под названием «Олег Митяев-70». Начало концерта в 19:30.

Программа вечера

В юбилейной программе прозвучат самые известные и любимые песни артиста, созданные за долгие годы его творческой деятельности. Это будет незабываемый вечер, наполненный теплом и музыкой, который соберет давних поклонников Митяева и тех, кто только недавно открыл для себя его волшебный мир.

Участники концерта

На сцене также выступят Леонид Марголин, Родион Марченко, группа «Ирония Судьбы», Анастасия Иванова, Сергей Овчинников и другие исполнители. Все они готовят для зрителей уникальные номера и совместные выступления.

Интересный факт

Олег Митяев известен своими душевными и проникновенными песнями, в которых часто сочетаются авторские стихотворные строки с мелодиями, вызывающими глубокие эмоции. Артист считает, что для поднятия настроения нужно писать и исполнять даже грустные песни.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события! Приходите и насладитесь атмосферой музыкального праздника, который запомнится надолго.

Купить билет на концерт Олег Митяев. Юбилейный концерт

Помощь с билетами
Февраль
25 февраля среда
19:30
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 1200 ₽

Фотографии

Олег Митяев. Юбилейный концерт

В ближайшие дни

Главная проверка материала
18+
Юмор
Главная проверка материала
11 декабря в 20:00 Punch & Judy
от 400 ₽
Plazma
18+
Поп
Plazma
31 октября в 22:30 Petter
от 4500 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
9 января в 18:00 Сергеич
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше