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Олег Митяев. Все вернется
Киноафиша Олег Митяев. Все вернется

Олег Митяев. Все вернется

6+
Возраст 6+

О концерте

Тепло бардовских песен Олега Митяева

Строчки из песен Олега Митяева давно стали неотъемлемой частью русской культуры. Эти проникновенные тексты отзываются в душах зрителей теплом и уютом, пронзая сердца разных поколений.

Олег Митяев — не просто автор песен, он стал настоящим народным исполнителем. Его бардовские композиции затрагивают самые глубокие чувства, создавая атмосферу тепла и ностальгии. Каждая мелодия словно открывает завесу на мир человеческих переживаний, приглашая зрителей в мир, где слово и музыка живут в гармонии.

Не упустите возможность насладиться уникальным спектаклем, в котором звучат лучшие песни Олега Митяева. Эта встреча с легкостью дарит вам возможность узнать больше о творчестве автора и насладиться атмосферой, полной эмоций и размышлений.

Приходите на спектакль и позвольте музыке затронуть вашу душу!

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Февраль
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Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 2000 ₽
17 марта среда
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
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Фотографии

Олег Митяев. Все вернется

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