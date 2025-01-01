Олег Митяев. Мне снится старый двор

Теплый вечер с Олегом Митяевым и Сергеем Плотовым в Центральном доме литераторов

Концерт Олега Митяева — это встреча с душевными песнями, которые знакомы каждому: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «С добрым утром, любимая», «Крепитесь, люди, скоро лето», «Соседка» и многие другие. Олег Митяев — мастер слова и музыки, его творчество наполнено глубоким смыслом и искренностью. Каждая песня затрагивает тонкие струны души.

Уникальный подарок для зрителей

В этот вечер вас ждет особый сюрприз — на сцене вместе с Олегом Митяевым выступит поэт и драматург Сергей Плотов. Как и песни Митяева, поэзия Плотова способна превращать привычные реалии в ранящие строки или смешные образы. Его стихи становятся вирусными в Интернете и собирают тысячи лайков.

На концерте Плотов представит свою новую книгу «Проспект Кирова, 47». Это будет вечер, наполненный атмосферой тепла и душевности, словно самые близкие друзья собрались на уютной кухне.

Что ожидать от концерта?

Вместе мы споем, посмеемся над добрыми шутками и задумаемся над уроками, которые преподносит нам жизнь. Олег Митяев — народный артист России, автор-исполнитель, лауреат национальной премии «Овация» и обладатель премии «Виктория» 2018 в номинации «Городской романс». Сергей Плотов — лауреат художественных и народных премий, его пьесы идут в ведущих театрах Москвы.

На сцене также выступят музыканты Леонид Марголин и Родион Марченко, что добавит особую атмосферу к этому замечательному вечеру. Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого события!