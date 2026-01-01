Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Олег Митяев — 70!
Киноафиша Олег Митяев — 70!

Олег Митяев — 70!

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Олега Митяева в Филармонии имени Габдуллы Тукая

Дорогие друзья! Мы приглашаем вас на праздник авторской песни с народным артистом России, известным бардом Олегом Митяевым из Москвы.

В программе звучат хиты автора, такие как «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор» и «Она такая же москвичка, как была». Не упустите возможность насладиться всеми этими произведениями, включая известную песню «Как здорово, что все мы здесь...».

Особое внимание стоит обратить на новый альбом Олега «Никому не хватает любви», заглавная песня которого принесла артисту победу в конкурсе «Виктория» в 2018 году в номинации «Городской романс».

В концерте также выступят известные музыканты Леонид Марголин и Родион Марченко. Это событие станет настоящим подарком для поклонников авторской песни и городского романса.

Не пропустите возможность окунуться в мир чувств и эмоций, которые дарит музыка Олега Митяева!

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
13 апреля понедельник
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 2500 ₽

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше