Концерт Олега Майами, который нельзя пропустить!

Олег Майами — певец и шоумен, который всегда отдает всю свою энергию на сцене, оставляя зрителей в восторге. Его концерты — это настоящий вихрь эмоций, живой звук и невероятная харизма, которая покоряет сердца зрителей по всей России.

Звездные хиты:

«Не вспоминай» и «Громче города» — совместные синглы с Niletto и Лешей Свиком, ставшие настоящими хитами, занявшие высокие позиции в музыкальных чартах и завоевавшие популярность у миллионов слушателей.

и — совместные синглы с Niletto и Лешей Свиком, ставшие настоящими хитами, занявшие высокие позиции в музыкальных чартах и завоевавшие популярность у миллионов слушателей. Летний релиз с Филиппом Киркоровым — сингл «Стирай» , который буквально взорвал интернет и собрал более 1 млн просмотров за несколько дней.

— сингл , который буквально взорвал интернет и собрал более 1 млн просмотров за несколько дней. Романтичный трек «Такси», записанный с Ольгой Бузовой, стал еще одним доказательством невероятной химии между артистами.

На концерте Олега Майами вы услышите все его лучшие песни: «Не вспоминай», «Громче города», «Мельница», «Убегай», «Если ты со мной» и многие другие.

Это будет незабываемый вечер, наполненный энергией и музыкой, которая живет в сердцах поклонников. Не упустите шанс стать частью этого шоу!

Будь громче города вместе с Олегом Майами — приходите на его концерт и зарядитесь незабываемыми эмоциями!