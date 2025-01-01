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Олег Майами
Киноафиша Олег Майами

Олег Майами

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Олега Майами, который нельзя пропустить!

Олег Майами — певец и шоумен, который всегда отдает всю свою энергию на сцене, оставляя зрителей в восторге. Его концерты — это настоящий вихрь эмоций, живой звук и невероятная харизма, которая покоряет сердца зрителей по всей России.

Звездные хиты:

  • «Не вспоминай» и «Громче города» — совместные синглы с Niletto и Лешей Свиком, ставшие настоящими хитами, занявшие высокие позиции в музыкальных чартах и завоевавшие популярность у миллионов слушателей.
  • Летний релиз с Филиппом Киркоровым — сингл «Стирай», который буквально взорвал интернет и собрал более 1 млн просмотров за несколько дней.
  • Романтичный трек «Такси», записанный с Ольгой Бузовой, стал еще одним доказательством невероятной химии между артистами.

На концерте Олега Майами вы услышите все его лучшие песни: «Не вспоминай», «Громче города», «Мельница», «Убегай», «Если ты со мной» и многие другие.

Это будет незабываемый вечер, наполненный энергией и музыкой, которая живет в сердцах поклонников. Не упустите шанс стать частью этого шоу!

Будь громче города вместе с Олегом Майами — приходите на его концерт и зарядитесь незабываемыми эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 12 октября
Клуб «Deep Club» Рязань, пр. Завражнова, 4
19:00 от 2500 ₽

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