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Олег Майами
Билеты от 2500₽
Киноафиша Олег Майами

Олег Майами

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт Олега Майами в Лужниках

Олег Майами — настоящий артист, который отдает сцене все свои силы. Его концерты представляют собой яркое и эмоциональное зрелище, в котором каждый зритель становится частью уникального действия.

Эмоции и Музыка

Концерты Олега Майами — это взрыв эмоций, где живой звук и невероятная энергия создают неповторимую атмосферу. Он известен своей харизмой, которая завоевала сердца зрителей по всей России. Это не просто выступления, а настоящие шоу, которые запоминаются надолго.

Неудивительно, что Олег стал одним из главных кумиров молодежи. Его песни способны растопить даже самые «каменные» сердца. Каждое выступление — это шанс окунуться в мир музыки и эмоций, подаренных этим удивительным артистом.

Приглашаем на Концерт!

Не упустите возможность стать частью яркого события! Следите за анонсами и приходите на концерты Олега Майами, чтобы насладиться живым исполнением и зарядиться положительной энергией.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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