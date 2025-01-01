Вечер джаза: Музыка без границ

Приглашаем всех ценителей красивой музыки на уникальный концерт, который состоится в ближайшую субботу. Это событие станет настоящим праздником для тех, кто соскучился по живой и качественной музыке!

Джаз без штампов

На сцене прозвучат произведения великих композиторов, таких как Гершвин, Эллингтон, Пол Дезмонд, а также авторские композиции талантливых музыкантов квартета. Каждый трек станет результатом диалога, импровизации и тонкого взаимодействия исполнителей.

Состав квартета

Квартет состоит из настоящих мастеров своего дела:

Олег Киреев — саксофон, обладатель уникального звучания;

— саксофон, обладатель уникального звучания; Евгений Гречищев — фортепиано, Народный артист РБ, виртуоз и новатор;

— фортепиано, Народный артист РБ, виртуоз и новатор; Сергей Хутас — контрабас, Заслуженный деятель культуры РФ;

— контрабас, Заслуженный деятель культуры РФ; Фёдор Андреев — ударные, солист оркестра им. Силантьева.

Каждый из музыкантов обладает богатым международным опытом и тонким чувством стиля, что делает это событие особенно значимым для любителей джаза.

Не просто концерт

Этот вечер — не просто концерт, а живое музыкальное пространство, в котором каждый зритель сможет почувствовать себя частью уникального музыкального опыта. Не упустите возможность насладиться этой атмосферой!

Ждем вас на нашем концерте, где джаз станет настоящим искусством без границ!