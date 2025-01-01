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Олег Киреев
Билеты от 1500₽
Киноафиша Олег Киреев

Олег Киреев

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Вечер джаза: Музыка без границ

Приглашаем всех ценителей красивой музыки на уникальный концерт, который состоится в ближайшую субботу. Это событие станет настоящим праздником для тех, кто соскучился по живой и качественной музыке!

Джаз без штампов

На сцене прозвучат произведения великих композиторов, таких как Гершвин, Эллингтон, Пол Дезмонд, а также авторские композиции талантливых музыкантов квартета. Каждый трек станет результатом диалога, импровизации и тонкого взаимодействия исполнителей.

Состав квартета

Квартет состоит из настоящих мастеров своего дела:

  • Олег Киреев — саксофон, обладатель уникального звучания;
  • Евгений Гречищев — фортепиано, Народный артист РБ, виртуоз и новатор;
  • Сергей Хутас — контрабас, Заслуженный деятель культуры РФ;
  • Фёдор Андреев — ударные, солист оркестра им. Силантьева.

Каждый из музыкантов обладает богатым международным опытом и тонким чувством стиля, что делает это событие особенно значимым для любителей джаза.

Не просто концерт

Этот вечер — не просто концерт, а живое музыкальное пространство, в котором каждый зритель сможет почувствовать себя частью уникального музыкального опыта. Не упустите возможность насладиться этой атмосферой!

Ждем вас на нашем концерте, где джаз станет настоящим искусством без границ!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
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