Олег Груз. Лучшее

Олег Груз в Волгограде

Волгоград примет необычное событие на сцене Культуры Концерт Холла! Впервые здесь выступит участник ТО «Gazgolder» Олег Груз с программой «Поэт в России – больше, чем поэт». Эти слова как нельзя лучше отражают суть многогранного таланта Олега.

Олег Груз – не только поэт, но и актер, режиссер, продюсер, шоумен. Его уникальная поэзия ломает стереотипы и привлекает все больше поклонников. Рваная динамика его рифм часто сравнивается с сердцебиением большого города. Груз пишет о темах, близких каждому: он затрагивает вопросы любви, человеческих отношений и социальных проблем.

Кроме того, в рамках этого вечера выступит DJ Give Da Scratch, который ранее был резидентом Gazgolder и работал с такими известными рэп-артистами, как Баста. На данный момент он является участником команды Mystictable.

Не упустите возможность увидеть это яркое событие! Начало в 20:00.