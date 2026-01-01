Концерт Олега Газманова в ДК имени Солдатова

В Перми состоится концерт Олега Газманова и его постоянной группы «Эскадрон». В программе — любимые хиты разных лет, охватывающие искреннюю лирику, озорные танцевальные композиции и глубокие патриотические песни. Также зрители смогут услышать новые произведения, созданные специально для Воинов-Героев, сражающихся на специальной военной операции.

О художнике

Олег Газманов — композитор, поэт и продюсер. Он носит звание Народного и Заслуженного артиста России. Его песни стали неотъемлемой частью культурного кода страны, многие из них обрели культовый статус. Строки Газманова часто звучат на праздниках и мероприятиях, отражая мысли и чувства поколений.

Новый концертный тур

В новом концертном туре «Я по жизни загулял» Олег Газманов исполнит свои самые известные хиты. Каждое выступление наполнено атмосферой единения. Зрители активно участвуют в концерте, поют вместе с артистом, и это создает праздничное настроение.

Важность программы

Программа концерта включает песни, которые объединяют людей разных возрастов и профессий. Эти мелодии наполняют пространство энергией и теплотой, что делает каждое выступление уникальным и запоминающимся.

Скучно не будет!