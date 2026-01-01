Оповещения от Киноафиши
Олег Газманов
6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Олега Газманова в Екатеринбурге

В киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге состоится концерт Олега Газманова. Его песни давно стали частью культурного кода страны, отражая мысли и чувства нескольких поколений.

Концертный тур «Я по жизни загулял» порадует зрителей живым исполнением любимых хитов. Олег Газманов и его группа «Эскадрон» представят разнообразные композиции – от лирических до танцевальных, а также патриотические и гражданские песни.

В программе концерта также будут звучать новые произведения, созданные специально для Воинов-Героев, защищающих нашу страну. Эти песни уже нашли отклик в сердцах слушателей своей искренностью и силой.

Концерты Олега Газманова – это всегда атмосфера единения. На каждом выступлении зрители поют вместе с артистом, и его музыка объединяет людей разных поколений и профессий, наполняя пространство энергией и светом.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события, которое обещает не только запоминающееся музыкальное сопровождение, но и незабываемые эмоции.

Май
26 мая вторник
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 3000 ₽

