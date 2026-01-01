Концертный тур Олега Газманова «Я по жизни загулял»

В Казань на площадке МВЦ «Казань Экспо» с концертом приедет Олег Газманов — талантливый композитор, поэт и продюсер, Заслуженный и Народный артист России. Его музыка давно стала неотъемлемой частью российской культуры, а многие песни обрели статус культовых и народных.

О программе концерта

В новом концерте «Я по жизни загулял» зрители смогут услышать множество любимых хитов, охватывающих различные жанры — от лирики и озорных танцевальных треков до патриотических и гражданских песен. Концерт пройдет в сопровождении постоянной группы «Эскадрон», что создаст поистине незабываемую атмосферу.

Также в программе концерта будут представлены новые произведения, созданные специально для Воинов-Героев, сражающихся на фронте. Эти композиции уже нашли отклик в сердцах слушателей, благодаря своей искренности и силе.

Атмосфера единения

Концерты Олега Газманова известны уникальной атмосферой единения и праздника. На каждом выступлении зрители поют вместе с артистом, что объединяет людей разных поколений и профессий, наполняя зал энергией и светом.

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события!