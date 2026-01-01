Оповещения от Киноафиши
О концерте
Олег Газманов
Олег Газманов
6+
эстрада
Возраст
6+
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт Олег Газманов
Помощь с билетами
В других городах
Май
27 мая
среда
19:00
МТС Live Холл
Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
Купить билеты
