Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Олег Газманов
Киноафиша Олег Газманов

Олег Газманов

6+
Возраст 6+

О концерте

Купить билет на концерт Олег Газманов

Помощь с билетами
В других городах
Май
27 мая среда
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»

В ближайшие дни

Gorky Park
16+
Рок
Gorky Park
18 апреля в 19:00 Дворец спорта «Юность»
от 2000 ₽
Надя Бобрышева
18+
Юмор
Надя Бобрышева
22 мая в 20:00 Стендап Челябинск
от 800 ₽
Александр Иванов и группа «Рондо»
12+
Рок
Александр Иванов и группа «Рондо»
5 марта в 19:00 МТС Live Холл
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше