Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Олег Газманов
Киноафиша Олег Газманов

Олег Газманов

6+
Возраст 6+

О концерте

Новая программа Олега Газманова «Русский мир»

Голос Олега Газманова невозможно не узнать по первым нотам. Энергия его концертов незабываема, и зрители, однажды побывавшие на его шоу, вновь и вновь возвращаются за впечатлениями. Аудитория Газманова охватывает различные возрастные и социальные группы, что подтверждает его безграничное доверие публики.

На протяжении многих лет концерты Олега собирают полные залы. Его музыка становится родной для многих, а величественные песни, такие как «Есаул», «Эскадрон», «Свежий ветер», «Доля» и «Офицеры», уже давно стали культовыми. У этих произведений имеется свой особый дух, который отражает эмоции разных поколений.

В новой программе «Русский мир» зрители смогут услышать не только проверенные временем хиты, но и новые композиции: «Русский мир», «Вперед, Россия» и «Танки». Эта программа обещает подарить незабываемые моменты единства и силы, которые музыкальные произведения Олега Газманова способны передать каждому.

Купить билет на концерт Олег Газманов

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
20 апреля понедельник
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 3400 ₽
22 апреля среда
20:00
Олимп Краснодар, Береговая, 144
от 3400 ₽
26 апреля воскресенье
18:00
Волгоград Экспо Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 65а
от 4000 ₽
28 апреля вторник
19:00
Универсальный комплекс «МТЛ Арена» Самара, Советской Армии, 253а
от 3000 ₽

Фотографии

Олег Газманов Олег Газманов Олег Газманов

В ближайшие дни

ЖЩ. Пустотур
16+
Рок
ЖЩ. Пустотур
24 марта в 19:00 Клуб 12
от 1800 ₽
Zmey Gorynich
18+
Фолк Тяжелый рок
Zmey Gorynich
26 апреля в 19:00 Сто ручьев
Билеты
Джаз, мануш и Джанго
16+
Джаз
Джаз, мануш и Джанго
13 марта в 19:00 ЦКИ «Прогресс»
от 900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше