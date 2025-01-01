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Олег Бодров
Киноафиша Олег Бодров

Олег Бодров

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Олега Бодрова: Музыка с душой и патриотизмом

Автор известных песен «Здравствуй, Мама», «Мы точно вернемся», «Пацаны» и «Марш-бросок» Олег Бодров готов представить свой новый большой концерт. Это событие станет ярким музыкальным событием для всех поклонников его творчества.

Творческий путь

Олег Бодров — участник проектов ФОРУМ РОССИЯ и агитбригады в зоне СВО. Он не только продолжает активно развиваться как артист, но и воспитывает молодое поколение в патриотическом духе. Его песни отличаются оригинальностью, глубиной и искренностью, что делает их востребованными среди слушателей разных возрастов.

Что ожидать на концерте

На концерте зрителей ждет не только исполнение популярных хитов, но и новые музыкальные произведения, которые Олег создал в последние месяцы. Каждая песня — это отражение его мысли и чувств, что не оставляет равнодушными ни одного слушателя.

Не упустите возможность

Концерт Олега Бодрова — это шанс окунуться в мир патриотической музыки, услышать искренние тексты и зарядиться позитивной энергией. Рекомендуем заранее приобрести билеты, так как интерес к мероприятию велик.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 октября
Руки вверх! Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 23
20:00 от 2000 ₽
Красноярск, 3 ноября
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
20:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 4 ноября
Руки вверх! Новосибирск, Красный просп., 37
20:00 от 2000 ₽

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