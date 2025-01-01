Меню
Олег Аккуратов. Сольный концерт
6+
Сольный концерт Олега Аккуратова в Екатеринбурге

Приглашаем вас посетить сольный концерт уникального музыканта Олега Аккуратова. Этот удивительный пианист с рождения лишён возможности видеть мир, однако его талант и мастерство поражают воображение.

Олег обладает абсолютным слухом, превосходной музыкальной памятью и гениальным чувством ритма, что делает его живое исполнение поистине незабываемым. Сочетание этих качеств позволяет ему создавать исполнение, которое затрагивает самые глубокие струны души зрителей.

Неспособность видеть стала для Олега не преградой, а источником вдохновения. Он научился воспринимать музыку на ощупь и сердцем, что превратило его в виртуоза сцены. Концерт даст возможность не только насладиться великолепной игрой, но и увидеть, как музыкальная связь может быть сильнее любых физических ограничений.

Не упустите шанс стать частью этого потрясающего музыкального события. Концерт будет наполнен не только классическими произведениями, но и музыкальными интерпретациями, которые подчеркнут уникальность его стиля. Подготовьтесь к вечернему путешествию в мир музыки, где каждый аккорд и нота будут говорить без слов.

Апрель
1 апреля среда
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1

