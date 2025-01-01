Погружение в волшебный мир с Оле Лукойе

Однажды Г.Х. Андерсен сочинил удивительную сказку под названием «Оле Лукойе». Эта история рассказывает о маленьком, добром волшебнике, который помогает детям уснуть и наслаждаться сказочными снами.

Сюжет повествует о том, как каждую ночь в течение целой недели волшебник Оле Лукойе показывает своему маленькому другу по имени Яльмар яркие и захватывающие сны. Мальчик, будучи послушным и добрым, становится любимцем волшебника, который по-особенному радует его каждую ночь.

С первых строчек сказка Андерсена уносит нас в магический мир, полный удивительных приключений. В ней ненавязчиво поднимается важная тема ответственности за свои поступки.

Музыка, оживляющая волшебство

Зрителей дополнительно ждет искусный музыкальный ряд. Произведения таких композиторов, как Ф. Шопен, Ф. Мендельсон и С. Рахманинов, углубят погружение в этот волшебный мир.

Исполнители спектакля

Спектакль представляют талантливые исполнители: Эдуард Якунин и Анна Винсковская. Музыкальное сопровождение обеспечит Елена Шарова, что добавит атмосферы и магии в каждую сцену.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который завораживает своей теплотой и мудростью!