Ночь в стиле олдскулов: трибьют Linkin Park
Приглашаем вас провести незабываемую ночь, полную энергии и ностальгии! 30 мая состоится уникальное событие — большой трибьют Linkin Park, который перенесет нас в атмосферу рок-нулевых.
Что вас ждет?
В программе вечера:
- REANIMATION — масштабный сет, посвященный музыке Linkin Park.
- Sucker Punch — лучшие хиты поп-панка: Green Day, Blink-182, Bloodhound Gang и не только.
- DJ Саня Толстый — зажигательные треки от Anacondaz и альтернативные хиты, под которые невозможно стоять спокойно.
- MC Ануферон — забавные конкурсы и шутки, которые подарят улыбки всем зрителям.
Не только музыка!
В дополнение к музыкальной программе на вас ждут:
- Слэм-дискотека, которая раскружит всех на танцполе.
- Бирпонг с разлитым пивом для любителей азартных игр.
- Приставки для интровертов — станьте мастером в играх!
- Караоке для смелых, кто готов показать свои вокальные способности.
- Легендарный маскот-динозавр, который станет звездой вечера!
Не упустите шанс раскрепоститься, вспомнить юность и провести вечер в компании единомышленников. Приходите, пока рутина взросления не одолела!