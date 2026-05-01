Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Олдскулы
Киноафиша Олдскулы

Олдскулы

18+
Возраст 18+

О концерте

Ночь в стиле олдскулов: трибьют Linkin Park

Приглашаем вас провести незабываемую ночь, полную энергии и ностальгии! 30 мая состоится уникальное событие — большой трибьют Linkin Park, который перенесет нас в атмосферу рок-нулевых.

Что вас ждет?

В программе вечера:

  • REANIMATION — масштабный сет, посвященный музыке Linkin Park.
  • Sucker Punch — лучшие хиты поп-панка: Green Day, Blink-182, Bloodhound Gang и не только.
  • DJ Саня Толстый — зажигательные треки от Anacondaz и альтернативные хиты, под которые невозможно стоять спокойно.
  • MC Ануферон — забавные конкурсы и шутки, которые подарят улыбки всем зрителям.

Не только музыка!

В дополнение к музыкальной программе на вас ждут:

  • Слэм-дискотека, которая раскружит всех на танцполе.
  • Бирпонг с разлитым пивом для любителей азартных игр.
  • Приставки для интровертов — станьте мастером в играх!
  • Караоке для смелых, кто готов показать свои вокальные способности.
  • Легендарный маскот-динозавр, который станет звездой вечера!

Не упустите шанс раскрепоститься, вспомнить юность и провести вечер в компании единомышленников. Приходите, пока рутина взросления не одолела!

Купить билет на концерт Олдскулы

Помощь с билетами
В других городах
Май
30 мая суббота
23:30
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 500 ₽

В ближайшие дни

Русский Размер — 33! Большой сольный концерт
18+
Поп

Русский Размер — 33! Большой сольный концерт

19 ноября в 19:00 Свобода
от 1900 ₽
Посмотри, какое лето
6+
Эстрада

Посмотри, какое лето

3 июня в 19:00 Театр эстрады
от 600 ₽
Новогодняя танцплощадка: дискотека 80х90х
18+
Вечеринка

Новогодняя танцплощадка: дискотека 80х90х

9 января в 23:00 Свобода
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше