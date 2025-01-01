Меню
Олдскулы

18+
Олдскулы: School of Rock в Екатеринбурге

Лето подходит к концу, и мы предлагаем вам окунуться в атмосферу школьных времён, когда музыка формировала наше насущное настроение. Вечер обещает быть незабываемым, ведь на сцену выйдут хиты, которые вели нас по волнам юности.

Саундтрек юности

Здесь вы не просто вспомните о легендарных андерграундных группах, но и снова влюбитесь в те треки, под которые мы бунтовали, экспериментировали с внешностью и мечтали о жизни в ритме MTV. В программе:

  • Sucker Punch
  • Kiss Me Quick
  • Freak Out

Лучшие исполнители

Среди исполнителей — все те группы, которые звучали в вашем плеере:

  • Green Day
  • Blink-182
  • Papa Roach
  • The Subways
  • Limp Bizkit
  • The Offspring
  • KOЯN
  • Nirvana
  • Avril Lavigne
  • Bloodhound Gang
  • Metallica
  • Ария

Атмосфера праздника

Вас ждёт не только музыка, но и множество развлечений:

  • Бирпонг
  • Караоке на большом экране
  • Маскоты акула и динозавр
  • Зона для игры в SEGA

Ведущие вечера

DJ Alex Omer и MC Кирилл Raus создадут незабываемую атмосферу, которая поможет вам заново пережить лучшие моменты юности.

Не упустите возможность стать частью этого яркого вечера, полного музыки, ностальгии и веселья!

Екатеринбург, 30 августа
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
23:00 от 400 ₽

