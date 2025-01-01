Олдскулы: School of Rock в Екатеринбурге

Лето подходит к концу, и мы предлагаем вам окунуться в атмосферу школьных времён, когда музыка формировала наше насущное настроение. Вечер обещает быть незабываемым, ведь на сцену выйдут хиты, которые вели нас по волнам юности.

Саундтрек юности

Здесь вы не просто вспомните о легендарных андерграундных группах, но и снова влюбитесь в те треки, под которые мы бунтовали, экспериментировали с внешностью и мечтали о жизни в ритме MTV. В программе:

Sucker Punch

Kiss Me Quick

Freak Out

Лучшие исполнители

Среди исполнителей — все те группы, которые звучали в вашем плеере:

Green Day

Blink-182

Papa Roach

The Subways

Limp Bizkit

The Offspring

KOЯN

Nirvana

Avril Lavigne

Bloodhound Gang

Metallica

Ария

Атмосфера праздника

Вас ждёт не только музыка, но и множество развлечений:

Бирпонг

Караоке на большом экране

Маскоты акула и динозавр

Зона для игры в SEGA

Ведущие вечера

DJ Alex Omer и MC Кирилл Raus создадут незабываемую атмосферу, которая поможет вам заново пережить лучшие моменты юности.

Не упустите возможность стать частью этого яркого вечера, полного музыки, ностальгии и веселья!