Олдскулы снова на сцене, готовые зажечь под звуки золотой классики рока, панка и альтернативы! Эта ночь обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки. Готовьтесь к настоящему музыкальному путешествию!
На сцене выступят:
Приготовьтесь к исполнению легендарных хитов таких групп, как:
Если вы слышали эти треки в плеере, пора услышать их вживую!
В программе вечера:
Не пропустите весёлых маскотов — акулу и динозавра, которые будут танцевать и развлекать зрителей. Они обязательно попадут в ваши сторис!
Олдскулы — это не просто концерт, это большая ностальгическая тусовка, где снова хочется танцевать до утра!