Возвращение Олдскулов: Ностальгическая Тусовка Ночи

Олдскулы снова на сцене, готовые зажечь под звуки золотой классики рока, панка и альтернативы! Эта ночь обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки. Готовьтесь к настоящему музыкальному путешествию!

Кто на сцене?

На сцене выступят:

DETH GRIP — группа, которая умеет будоражить кровь живым звуком!

— группа, которая умеет будоражить кровь живым звуком! DJ Alex Omer — разнесёт танцпол проверенными треками.

— разнесёт танцпол проверенными треками. MC Кирилл Raus — заведёт толпу с первой секунды.

Звучат Легенды

Приготовьтесь к исполнению легендарных хитов таких групп, как:

Blink 182

Тараканы

Green Day

Агата Кристи

Наив

The Offspring

Blur

Nirvana

Леприконсы

Animal ДжаZ

Если вы слышали эти треки в плеере, пора услышать их вживую!

Ностальгия и Развлечения

В программе вечера:

Караоке на большом экране — пойте вместе со всеми, как в старые добрые времена!

Бирпонг-зона — бросайте шарики, зарабатывайте лайки и уважение!

Сега-зона — культовые игры 90-х ждут вас!

Веселье с Маскотами

Не пропустите весёлых маскотов — акулу и динозавра, которые будут танцевать и развлекать зрителей. Они обязательно попадут в ваши сторис!

Олдскулы — это не просто концерт, это большая ностальгическая тусовка, где снова хочется танцевать до утра!