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Олдскулы
Киноафиша Олдскулы

Олдскулы

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Возвращение Олдскулов: Ностальгическая Тусовка Ночи

Олдскулы снова на сцене, готовые зажечь под звуки золотой классики рока, панка и альтернативы! Эта ночь обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки. Готовьтесь к настоящему музыкальному путешествию!

Кто на сцене?

На сцене выступят:

  • DETH GRIP — группа, которая умеет будоражить кровь живым звуком!
  • DJ Alex Omer — разнесёт танцпол проверенными треками.
  • MC Кирилл Raus — заведёт толпу с первой секунды.

Звучат Легенды

Приготовьтесь к исполнению легендарных хитов таких групп, как:

  • Blink 182
  • Тараканы
  • Green Day
  • Агата Кристи
  • Наив
  • The Offspring
  • Blur
  • Nirvana
  • Леприконсы
  • Animal ДжаZ

Если вы слышали эти треки в плеере, пора услышать их вживую!

Ностальгия и Развлечения

В программе вечера:

  • Караоке на большом экране — пойте вместе со всеми, как в старые добрые времена!
  • Бирпонг-зона — бросайте шарики, зарабатывайте лайки и уважение!
  • Сега-зона — культовые игры 90-х ждут вас!

Веселье с Маскотами

Не пропустите весёлых маскотов — акулу и динозавра, которые будут танцевать и развлекать зрителей. Они обязательно попадут в ваши сторис!

Олдскулы — это не просто концерт, это большая ностальгическая тусовка, где снова хочется танцевать до утра!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 июля
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
23:30 от 400 ₽

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