OldGold
Киноафиша OldGold

OldGold

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт группы «OldGold» в баре «Музыка кофе & вина»

Приглашаем вас на незабываемый концерт группы «OldGold», который пройдет в уютном баре «Музыка кофе & вина». Это идеальная возможность насладиться кавер-музыкой любимых хитов в непринужденной атмосфере.

О группе «OldGold»

«OldGold» – талантливый коллектив, который радует своих слушателей кавер-версиями популярных песен. В репертуаре группы вы найдете песни разных жанров и эпох, от классики до современных хитов. Музыканты способны создать особую атмосферу и заставить зрителей погрузиться в мир музыки.

Почему стоит посетить

  • Уютная обстановка: Бар «Музыка кофе & вина» предлагает расслабляющую атмосферу, где приятно проводить вечера в компании друзей.
  • Разнообразие музыки: Каждое выступление группы уникально, так как они интерпретируют не только известные композиции, но и редкие треки, которые приятно удивят даже самых искушенных меломанов.
  • Вкусные напитки: Насладитесь авторскими коктейлями и вкусными закусками, которые идеально дополнят музыкальный вечер.

Не упустите шанс перенестись в музыкальный мир «OldGold». Ждем вас на концерте!

Сентябрь
11 сентября четверг
19:30
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
от 400 ₽

