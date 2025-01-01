Приглашаем вас на незабываемый концерт группы «OldGold», который пройдет в уютном баре «Музыка кофе & вина». Это идеальная возможность насладиться кавер-музыкой любимых хитов в непринужденной атмосфере.
«OldGold» – талантливый коллектив, который радует своих слушателей кавер-версиями популярных песен. В репертуаре группы вы найдете песни разных жанров и эпох, от классики до современных хитов. Музыканты способны создать особую атмосферу и заставить зрителей погрузиться в мир музыки.
Не упустите шанс перенестись в музыкальный мир «OldGold». Ждем вас на концерте!