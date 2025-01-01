Концерт группы «OldGold» в баре «Музыка кофе & вина»

Приглашаем вас на незабываемый концерт группы «OldGold», который пройдет в уютном баре «Музыка кофе & вина». Это идеальная возможность насладиться кавер-музыкой любимых хитов в непринужденной атмосфере.

О группе «OldGold»

«OldGold» – талантливый коллектив, который радует своих слушателей кавер-версиями популярных песен. В репертуаре группы вы найдете песни разных жанров и эпох, от классики до современных хитов. Музыканты способны создать особую атмосферу и заставить зрителей погрузиться в мир музыки.

Почему стоит посетить

Разнообразие музыки: Каждое выступление группы уникально, так как они интерпретируют не только известные композиции, но и редкие треки, которые приятно удивят даже самых искушенных меломанов.

Вкусные напитки: Насладитесь авторскими коктейлями и вкусными закусками, которые идеально дополнят музыкальный вечер.

Не упустите шанс перенестись в музыкальный мир «OldGold». Ждем вас на концерте!