«Oldcomers Jazz Band» представляет концерт традиционного джаза, где музыка оживает благодаря сочетанию ритм-секции и вокала. На сцене вы увидите талантливых музыкантов, исполняющих энергичные и живые композиции.
В составе группы:
Это уникальная возможность насладиться живым звучанием джаза в атмосферном исполнении. Музыканты Oldcomers Jazz Band дарят зрителям незабываемые эмоции и впечатления.
Концерт будет особенно интересен любителям джаза и живой музыки, которые хотят ощутить энергетику талантливых музыкантов в действии.
Не упустите шанс погрузиться в мир традиционного джаза с «Oldcomers Jazz Band»!