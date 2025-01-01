Энергия традиционного джаза с Oldcomers Jazz Band

«Oldcomers Jazz Band» представляет концерт традиционного джаза, где музыка оживает благодаря сочетанию ритм-секции и вокала. На сцене вы увидите талантливых музыкантов, исполняющих энергичные и живые композиции.

Кто на сцене?

В составе группы:

Денис Новиков — труба

— труба Кочар Темирджанов — кларнет

— кларнет Пётр Смирнов — гитара

— гитара Дмитрий Сафонов — ударные

Почему стоит пойти на концерт?

Это уникальная возможность насладиться живым звучанием джаза в атмосферном исполнении. Музыканты Oldcomers Jazz Band дарят зрителям незабываемые эмоции и впечатления.

Кому это интересно?

Концерт будет особенно интересен любителям джаза и живой музыки, которые хотят ощутить энергетику талантливых музыкантов в действии.

Не упустите шанс погрузиться в мир традиционного джаза с «Oldcomers Jazz Band»!