Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Oldcomers Jazz Band
Билеты от 1500₽
Киноафиша Oldcomers Jazz Band

Oldcomers Jazz Band

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Энергия традиционного джаза с Oldcomers Jazz Band

«Oldcomers Jazz Band» представляет концерт традиционного джаза, где музыка оживает благодаря сочетанию ритм-секции и вокала. На сцене вы увидите талантливых музыкантов, исполняющих энергичные и живые композиции.

Кто на сцене?

В составе группы:

  • Денис Новиков — труба
  • Кочар Темирджанов — кларнет
  • Пётр Смирнов — гитара
  • Дмитрий Сафонов — ударные

Почему стоит пойти на концерт?

Это уникальная возможность насладиться живым звучанием джаза в атмосферном исполнении. Музыканты Oldcomers Jazz Band дарят зрителям незабываемые эмоции и впечатления.

Кому это интересно?

Концерт будет особенно интересен любителям джаза и живой музыки, которые хотят ощутить энергетику талантливых музыкантов в действии.

Не упустите шанс погрузиться в мир традиционного джаза с «Oldcomers Jazz Band»!

Купить билет на концерт Oldcomers Jazz Band

Помощь с билетами
Январь
15 января четверг
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Classic Jazz
16+
Джаз
Classic Jazz
22 января в 20:00 Jam Club
от 1000 ₽
Джазовое свидание
16+
Джаз
Джазовое свидание
23 декабря в 20:00 Jam Club
от 1500 ₽
Павел Дедищев. Сольный концерт
18+
Юмор
Павел Дедищев. Сольный концерт
17 января в 19:00 Coin Event Hall
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше